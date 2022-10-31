31 октября 2022

Путин раскрыл число мобилизованных, участвующих в боевых действиях

Путин: 260 тысяч мобилизованных не участвуют в боевых действиях в СВО
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Участие в боевых действиях принимают 40 тысяч мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Из числа частично мобилизованных 260 тысяч человек не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин.

«41 тысяча находится в боевых порядках Вооруженных сил. Это значит, что 260, или, точнее, 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах. То есть 260 тысяч человек вообще не участвует в боевых действиях», — заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита с лидерами Армении и Азербайджана. Трансляция выступления президента велась на телеканале «Россия-24».

21 сентября Путин на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины объявил в России частичную мобилизацию. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ее завершении. По его словам, установленное задание от президента РФ Владимира Путина призвать 300 тысяч человек было успешно выполнено. В понедельник всему личному составу было предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

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Из числа частично мобилизованных 260 тысяч человек не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку. Такие данные озвучил президент России Владимир Путин. «41 тысяча находится в боевых порядках Вооруженных сил. Это значит, что 260, или, точнее, 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах. То есть 260 тысяч человек вообще не участвует в боевых действиях», — заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита с лидерами Армении и Азербайджана. Трансляция выступления президента велась на телеканале «Россия-24». 21 сентября Путин на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины объявил в России частичную мобилизацию. Спустя месяц, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о ее завершении. По его словам, установленное задание от президента РФ Владимира Путина призвать 300 тысяч человек было успешно выполнено. В понедельник всему личному составу было предписано вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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