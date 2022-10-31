Блогеры попросили Путина и Медведева разблокировать Instagram* и Facebook*

01 ноября 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Письмо еще не дошло до российских властей Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Российские блогеры попросили президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева разблокировать Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ). Об этом следует из текста письма, подлинность которого подтвердила координатор совета Валерия Рытвина. Известно, что Совет блогеров при Совете Федерации попросил Путина и Медведева пересмотреть решение о блокировке соцсетей. «Ведомости» сообщают, что направили запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескова и представителю Медведева. Последний ответил, что письмо еще не было получено, поэтому ответа пока нет. Авторы инициативы отметили, что после блокировки этих соцсетей Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа страны», в результате чего страна теряет позиции на просторах интернета. Кроме того, подчеркивается, что многие россияне используют различные VPN-сервисы для входа в Instagram и Facebook, что лишний раз грозит пользователям потерей персональных данных. Они добавили, что многие предпринимателя столкнулись с некоторыми проблемами из-за блокировки соцсетей. Социальную сеть Instagram заблокировали на территории России в марте этого года из-за антироссийской позиции ее руководства. В сентябре лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать соцсеть за «хорошее поведение». *Соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские блогеры попросили президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева разблокировать Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (деятельность запрещена в РФ). Об этом следует из текста письма, подлинность которого подтвердила координатор совета Валерия Рытвина. Известно, что Совет блогеров при Совете Федерации попросил Путина и Медведева пересмотреть решение о блокировке соцсетей. «Ведомости» сообщают, что направили запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескова и представителю Медведева. Последний ответил, что письмо еще не было получено, поэтому ответа пока нет. Авторы инициативы отметили, что после блокировки этих соцсетей Россия лишилась «эффективного канала для формирования позитивного имиджа страны», в результате чего страна теряет позиции на просторах интернета. Кроме того, подчеркивается, что многие россияне используют различные VPN-сервисы для входа в Instagram и Facebook, что лишний раз грозит пользователям потерей персональных данных. Они добавили, что многие предпринимателя столкнулись с некоторыми проблемами из-за блокировки соцсетей. Социальную сеть Instagram заблокировали на территории России в марте этого года из-за антироссийской позиции ее руководства. В сентябре лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать соцсеть за «хорошее поведение». *Соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.