Instagram в России полностью заблокировали

Instagram заблокировали в России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram

Социальная сеть Instagram полностью заблокирована на территории России. Об этом свидетельствуют данные сервиса для исследования блокировок в странах СНГ GlobalCheck.

«Доступность: 0%», — сообщается на сайте. При этом поясняется, что результат проверки показывает доступность ресурсов, получаемую запросами из разных городов и сетей интернет-провайдеров, в среднем.

У россиян нет доступа в Instagram Фото: GlobalCheck

Ранее Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.