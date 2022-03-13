13 марта 2022

Instagram в России полностью заблокировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Instagram заблокировали в России Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Социальная сеть Instagram полностью заблокирована на территории России. Об этом свидетельствуют данные сервиса для исследования блокировок в странах СНГ GlobalCheck.

«Доступность: 0%», — сообщается на сайте. При этом поясняется, что результат проверки показывает доступность ресурсов, получаемую запросами из разных городов и сетей интернет-провайдеров, в среднем.

У россиян нет доступа в Instagram
Фото:

Ранее Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Социальная сеть Instagram полностью заблокирована на территории России. Об этом свидетельствуют данные сервиса для исследования блокировок в странах СНГ GlobalCheck. «Доступность: 0%», — сообщается на сайте. При этом поясняется, что результат проверки показывает доступность ресурсов, получаемую запросами из разных городов и сетей интернет-провайдеров, в среднем. Ранее Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде. Ведомство объявило о полной блокировке соцсети в России с 14 марта. Также Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta экстремистской организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...