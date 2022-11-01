«Ведомости»: ДНР и ЛНР примут новые конституции до конца года

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Подсчёт бюллетеней голосования по поправкам к Конституции на избирательном участке №1242. Екатеринбург, голосование, кабинка для голосования, поправки в конституцию, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию
ДНР и ЛНР могут принять новые конституции до конца года Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

До конца ноября должна закончится работа над конституциями ДНР и ЛНР, оформлением которых занимаются местные власти. Об этом сообщил федеральный чиновник.

Проекты конституций ЛНР и ДНР находятся в работе, они должны быть представлены Кремлю в ближайшие недели, доложил источник «Ведомостей» в федеральном парламенте. Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий подтвердил эту информацию. По его словам, специально для этого в обеих республиках были созданы рабочие группы. Проект конституции будет обсуждаться на «нулевых чтениях» с общественниками, после этого предположительно в декабре—январе за него предложат проголосовать депутатам.

Федеральный чиновник добавил, что уставы Херсонской и Запорожской областей планируют принять в другие сроки. Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации, уточнил он.

Указ президента РФ Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.

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До конца ноября должна закончится работа над конституциями ДНР и ЛНР, оформлением которых занимаются местные власти. Об этом сообщил федеральный чиновник. Проекты конституций ЛНР и ДНР находятся в работе, они должны быть представлены Кремлю в ближайшие недели, доложил источник «Ведомостей» в федеральном парламенте. Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий подтвердил эту информацию. По его словам, специально для этого в обеих республиках были созданы рабочие группы. Проект конституции будет обсуждаться на «нулевых чтениях» с общественниками, после этого предположительно в декабре—январе за него предложат проголосовать депутатам. Федеральный чиновник добавил, что уставы Херсонской и Запорожской областей планируют принять в другие сроки. Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации, уточнил он. Указ президента РФ Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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