«Ведомости»: ДНР и ЛНР примут новые конституции до конца года

01 ноября 2022 в 04:54 Размер текста - 17 +

ДНР и ЛНР могут принять новые конституции до конца года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России До конца ноября должна закончится работа над конституциями ДНР и ЛНР, оформлением которых занимаются местные власти. Об этом сообщил федеральный чиновник. Проекты конституций ЛНР и ДНР находятся в работе, они должны быть представлены Кремлю в ближайшие недели, доложил источник «Ведомостей» в федеральном парламенте. Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий подтвердил эту информацию. По его словам, специально для этого в обеих республиках были созданы рабочие группы. Проект конституции будет обсуждаться на «нулевых чтениях» с общественниками, после этого предположительно в декабре—январе за него предложат проголосовать депутатам. Федеральный чиновник добавил, что уставы Херсонской и Запорожской областей планируют принять в другие сроки. Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации, уточнил он. Указ президента РФ Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.

До конца ноября должна закончится работа над конституциями ДНР и ЛНР, оформлением которых занимаются местные власти. Об этом сообщил федеральный чиновник. Проекты конституций ЛНР и ДНР находятся в работе, они должны быть представлены Кремлю в ближайшие недели, доложил источник «Ведомостей» в федеральном парламенте. Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий подтвердил эту информацию. По его словам, специально для этого в обеих республиках были созданы рабочие группы. Проект конституции будет обсуждаться на «нулевых чтениях» с общественниками, после этого предположительно в декабре—январе за него предложат проголосовать депутатам. Федеральный чиновник добавил, что уставы Херсонской и Запорожской областей планируют принять в другие сроки. Это произойдет не раньше, чем изберут новые парламенты этих субъектов Федерации, уточнил он. Указ президента РФ Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.