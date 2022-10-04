Совет Федерации одобрил вступление освобожденных территорий в состав России

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин уже подписал договоры о присоединении новых территорий к России Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав России. Голосование сенаторов состоялось 4 октября в ходе заседания Совфеда.

Сенаторы проголосовали за ратификацию законов о новых территорий единогласно — 153 голоса из 153 присутствующих. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами территорий договоры о вхождении регионов в состав страны. Конституционный суд России 2 октября признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

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Совет Федерации одобрил законы о ратификации договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав России. Голосование сенаторов состоялось 4 октября в ходе заседания Совфеда. Сенаторы проголосовали за ратификацию законов о новых территорий единогласно — 153 голоса из 153 присутствующих. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24». Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами территорий договоры о вхождении регионов в состав страны. Конституционный суд России 2 октября признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.
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