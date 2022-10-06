Власти опубликовали измененную конституцию России с новыми территориями

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Клипарт. Магнитогорск, конституция рф
Власти опубликовали измененную конституцию России Фото:

Власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР. Соответствующие изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика… Луганская Народная Республика… Запорожская область… Херсонская область», — говорится в документе.

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Власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР. Соответствующие изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика… Луганская Народная Республика… Запорожская область… Херсонская область», — говорится в документе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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