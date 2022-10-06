Власти опубликовали измененную конституцию России с новыми территориями

06 октября 2022 в 20:55 Размер текста - 17 +

Власти опубликовали измененную конституцию России Фото: Илья Московец © URA.RU Власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР. Соответствующие изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика… Луганская Народная Республика… Запорожская область… Херсонская область», — говорится в документе.

Власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР. Соответствующие изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. «В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика… Луганская Народная Республика… Запорожская область… Херсонская область», — говорится в документе.