Власти опубликовали измененную конституцию России с новыми территориями

Власти опубликовали измененную конституцию России
Власти опубликовали измененную конституцию России, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР. Соответствующие изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации: Донецкая Народная Республика… Луганская Народная Республика… Запорожская область… Херсонская область», — говорится в документе.
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