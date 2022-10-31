Вторичное жилье в Челябинске подорожало почти на 20%

Стоимость жилья продолжает расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость вторичного жилья в Челябинске с начала года выросла почти на 20%. Это один из самых высоких показателей в России.

«Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в октябре составила 66 931 рублей. Динамика к сентябрю 2022 — 1,95%. Динамика к январю 2022 — 19,35%», — говорится в исследовании консалтинговой компании SRG, которое привозит РБК.

В рейтинг вошли 50 российских городов. В 21 из них цены на вторичку в октябре снизились, больше всего — в Москве (2,1%). Наибольший рост квадратного метра вторичного жилья зафиксирован в Ижевске (2,55%), Махачкале (2,5%), Астрахани (2,09%), Магнитогорске (2,04%) и Челябинске (1,95%).