31 октября 2022

Вторичное жилье в Челябинске подорожало почти на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость жилья продолжает расти Фото:

Стоимость вторичного жилья в Челябинске с начала года выросла почти на 20%. Это один из самых высоких показателей в России.

«Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в октябре составила 66 931 рублей. Динамика к сентябрю 2022 — 1,95%. Динамика к январю 2022 — 19,35%», — говорится в исследовании консалтинговой компании SRG, которое привозит РБК.

В рейтинг вошли 50 российских городов. В 21 из них цены на вторичку в октябре снизились, больше всего — в Москве (2,1%). Наибольший рост квадратного метра вторичного жилья зафиксирован в Ижевске (2,55%), Махачкале (2,5%), Астрахани (2,09%), Магнитогорске (2,04%) и Челябинске (1,95%).

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Стоимость вторичного жилья в Челябинске с начала года выросла почти на 20%. Это один из самых высоких показателей в России. «Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в Челябинске в октябре составила 66 931 рублей. Динамика к сентябрю 2022 — 1,95%. Динамика к январю 2022 — 19,35%», — говорится в исследовании консалтинговой компании SRG, которое привозит РБК. В рейтинг вошли 50 российских городов. В 21 из них цены на вторичку в октябре снизились, больше всего — в Москве (2,1%). Наибольший рост квадратного метра вторичного жилья зафиксирован в Ижевске (2,55%), Махачкале (2,5%), Астрахани (2,09%), Магнитогорске (2,04%) и Челябинске (1,95%).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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