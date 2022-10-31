31 октября 2022

Челябинцы передали подарки награжденному Путиным полку из Чебаркуля. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Челябинские артиллеристы получили в качестве подарка тепловизоры и прицелы Фото:
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Мобилизация в России

Волонтеры из Челябинска передали подарки от правительства области 400-му самоходному артиллерийскому полку из Чебаркуля, награжденному президентом РФ Владимиром Путиным. По словам волонтеров, глава региона Алексей Текслер лично отправил бойцам спецтехнику.

«Губернатор Челябинской области узнал о нашей поездке к вам сюда в зону спецоперации и также не остался в стороне. Просил лично передать вам эту специальную технику. Эти прицелы, тепловизоры для того, чтобы наши бойцы всегда были живы, здоровы, и им было легче работать», — передал слова губернатора волонтер Владимир Агаян.

В свою очередь командир полка Алексей Быстрик поблагодарил главу региона и весь его аппарат. По словам Быстрика, это неоценимый вклад в общую победу. Полученная техника поможет сохранить жизнь бойцам.

Указ о присвоении статуса «гвардейский» Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку лично подписал президент России Владимир Путин. Личный состав полка проявил мужество и героизм в ходе спецоперации. Алексей Текслер, поздравляя полк, отметил, что бойцы полка могут по праву гордиться почетным званием.

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Волонтеры из Челябинска передали подарки от правительства области 400-му самоходному артиллерийскому полку из Чебаркуля, награжденному президентом РФ Владимиром Путиным. По словам волонтеров, глава региона Алексей Текслер лично отправил бойцам спецтехнику. «Губернатор Челябинской области узнал о нашей поездке к вам сюда в зону спецоперации и также не остался в стороне. Просил лично передать вам эту специальную технику. Эти прицелы, тепловизоры для того, чтобы наши бойцы всегда были живы, здоровы, и им было легче работать», — передал слова губернатора волонтер Владимир Агаян. В свою очередь командир полка Алексей Быстрик поблагодарил главу региона и весь его аппарат. По словам Быстрика, это неоценимый вклад в общую победу. Полученная техника поможет сохранить жизнь бойцам. Указ о присвоении статуса «гвардейский» Трансильванскому Краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку лично подписал президент России Владимир Путин. Личный состав полка проявил мужество и героизм в ходе спецоперации. Алексей Текслер, поздравляя полк, отметил, что бойцы полка могут по праву гордиться почетным званием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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