Текслер обратился к челябинским артиллеристам, награжденным Путиным

Губернатор Алексей Текслер направил телеграмму командиру дислоцированного в Челябинской области самоходного артиллерийского полка. Глава региона поздравил полковника Алексея Быстрика и его подчиненных со званием гвардейского, присвоенным полку накануне президентом Владимиром Путиным.
«Поздравляю вас и личный состав 400-го самоходного артиллерийского Трансильванского Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка с присвоением почетного наименования „гвардейский“. Вы и Ваши боевые товарищи можете по праву гордиться фронтовой историей полка. В наши дни вы достойно продолжаете дело своих предшественников, бережно храня славные традиции героев Великой Отечественной войны и всего поколения победителей», — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой цитирует пресс-служба губернатора.
Почетное наименование «гвардейский» было присвоено полку, входящему в состав дислоцированной в Чебаркуле 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии указом президента России от 17 октября. Ранее звание гвардейского получил 80-й Краснознаменный танковый полк, входящий в ее состав. В июле Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк той же дивизии, а его командир Иван Шиц стал Героем России.
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