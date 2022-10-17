Текслер обратился к челябинским артиллеристам, награжденным Путиным

18 октября 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер направил поздравительную телеграмму командиру 400-го самоходного артиллерийского полка из Чебаркуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Алексей Текслер направил телеграмму командиру дислоцированного в Челябинской области самоходного артиллерийского полка. Глава региона поздравил полковника Алексея Быстрика и его подчиненных со званием гвардейского, присвоенным полку накануне президентом Владимиром Путиным. «Поздравляю вас и личный состав 400-го самоходного артиллерийского Трансильванского Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка с присвоением почетного наименования „гвардейский“. Вы и Ваши боевые товарищи можете по праву гордиться фронтовой историей полка. В наши дни вы достойно продолжаете дело своих предшественников, бережно храня славные традиции героев Великой Отечественной войны и всего поколения победителей», — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой цитирует пресс-служба губернатора. Почетное наименование «гвардейский» было присвоено полку, входящему в состав дислоцированной в Чебаркуле 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии указом президента России от 17 октября. Ранее звание гвардейского получил 80-й Краснознаменный танковый полк, входящий в ее состав. В июле Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк той же дивизии, а его командир Иван Шиц стал Героем России.

Губернатор Алексей Текслер направил телеграмму командиру дислоцированного в Челябинской области самоходного артиллерийского полка. Глава региона поздравил полковника Алексея Быстрика и его подчиненных со званием гвардейского, присвоенным полку накануне президентом Владимиром Путиным. «Поздравляю вас и личный состав 400-го самоходного артиллерийского Трансильванского Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка с присвоением почетного наименования „гвардейский“. Вы и Ваши боевые товарищи можете по праву гордиться фронтовой историей полка. В наши дни вы достойно продолжаете дело своих предшественников, бережно храня славные традиции героев Великой Отечественной войны и всего поколения победителей», — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой цитирует пресс-служба губернатора. Почетное наименование «гвардейский» было присвоено полку, входящему в состав дислоцированной в Чебаркуле 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии указом президента России от 17 октября. Ранее звание гвардейского получил 80-й Краснознаменный танковый полк, входящий в ее состав. В июле Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк той же дивизии, а его командир Иван Шиц стал Героем России.