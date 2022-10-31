Пермский хор примет участие в уникальном московском проекте

Музыканты готовятся к уникальному проекту (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Хор «Млада» из Перми станет частью проекта Владимира Мартынова «Дети выдры», который 5 ноября впервые за 10 лет можно будет услышать в Москве. «Млада» исполнит мистерию Мартынова вместе с легендарным тувинским ансамблем «Хуун-хуур ту», рассказали URA.RU в хоре.

«„Млада“ под управлением Ольги Выгузовой примет участие в нашумевшем проекте „Дети выдры“! 5 ноября впервые за 10 лет в Москве можно будет услышать мистерию Владимира Мартынова „Дети Выдры“! В проекте примут участие легендарный тувинский ансамбль „Хуун-хуур ту“, владеющий техникой горлового пения, „Ансамбль старинной музыки“ Татьяны Гринденко, Пермский хор „Млада“ и, конечно, сам провозвестник конца времени композиторов — Владимир Мартынов», — сообщили в «Младе».

«Дети Выдры» — этно-музыкальный проект на тексты Велимира Хлебникова. В его основе лежат две сверхповести «Дети Выдры» и «Зангези». Мировая премьера проекта состоялась в Перми в 2009 году.