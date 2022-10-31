Курганцы придумали развлечение в честь объявленного Путиным года

В Кургане 4 ноября пройдет Ночь народного искусства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 4 ноября впервые пройдет Ночь народного искусства. Об этом рассказала врио директора Курганского Дома народного творчества Ирина Фалькова во время прямого эфира в группе правительства региона во «ВКонтакте».

«Такая идея пришла нам, потому что 2022 год объявлен президентом РФ Годом культурного наследия. Наше учреждение — Курганский Дом народного творчества, это наша специфика, мы приглашаем посетителей познакомиться с особенностями истории и традиций народов, проживающих на территории РФ», — сказала Фалькова.

Посетителям предложат старинные народные игры, в том числе якутские, дагестанские, грузинские, башкирские, бурятские, игры казаков. В Доме народного творчества пройдут мастер-классы по изготовлению ободка кокошника и по изготовлению изделий из глины, состоится концерт исполнителей-народников. Гостям предложат отведать угощения традиционной русской кухни. Можно будет нанести аквагрим в традиционных русских техниках. В одном из залов покажут российскую комедию «Нормальный только я» (2021 года выпуска, режиссер Антон Богданов). Картина поднимает тему инклюзии в России, в ней наряду с профессиональными актерами снимались дети-инвалиды.

Билеты на Ночь народного искусства можно приобрести в кассах (Гоголя, 30) или на сайте vmuzey.com. В конце мероприятия будет проходить розыгрыш тура выходного дня в санаторий «Лесники». Также в этот день в курганских музеях пройдет традиционная Ночь искусств.