Свердловские подростки бросили самокат на Вечный огонь

01 ноября 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Полиция ищет подростков, поставивших самокат на Вечный огонь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Подростки в поселке Ленинском (Свердловская область) поставили самокат на Вечный огонь на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили очевидцы. «Дети в поселке Ленинский решили повторить действия своих сверстников, и положили свои самокаты на Вечный огонь», — приводится сообщение очевидцев в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, подростки пришли на мемориал погибшим работникам заводам ОМЦ и КМЗ, не вернувшимся с фронта в годы Великой Отечественной войны. Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как неизвестные школьники ставят на Вечный огонь свой самокат, из-за чего сбивается пламя. В комментариях к записи подростков осудили и выразили надежду, что в деле внимательно разберутся и найдут хулиганов. При этом тем, кто снимал детей, предложили обратиться к полиции и родителям, а не выкладывать снимки в социальные сети. Также очевидцы поделились видео инцидента. На нем подростки смеются над тем, что у самоката может расплавиться колесо. Пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил, что появившееся в соцсетях сообщение «к большому сожалению не фейковое». «Информация о юных вандалах уже зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД. Служба участковых уполномоченных и инспекторы ПДН проводят проверочные мероприятия, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, сыщики анализируют съемки с камер, устанавливают очевидцев и личности „вундеркиндов“. Очевидно, что такое стало возможным в результате слабой работы с несовершеннолетними: как в семье, так и в учебном заведении. Когда полиция выйдет на след подростков, в адрес руководства школы будет направлено соответствующее представление с целью активизации патриотической работы с молодежью не на словах, а на деле», — рассказал Горелых. Он отметил, что полиция установит всех виновных в инциденте. «Пацанов, скорее всего, поставят на учет, а родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. В советские годы директор школы и классный руководитель „шалунов“ уже положили бы на стол партбилеты и лишились бы должностей. Но у нас на дворе демократические времена… Чем закончится эта история, проинформирую общественность дополнительно», — сообщил полковник Горелых. Ранее очевидцы сообщали о детях, положивших листья на самокат, который поставили на Вечный огонь в Каменске-Уральском. Инцидент попал на камеру, после чего с подростками поговорили сотрудники полиции. Подросток извинился и пообещал, что впредь так делать не будет. На разговоре с силовиками присутствовала и мама провинившегося школьника.

Подростки в поселке Ленинском (Свердловская область) поставили самокат на Вечный огонь на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили очевидцы. «Дети в поселке Ленинский решили повторить действия своих сверстников, и положили свои самокаты на Вечный огонь», — приводится сообщение очевидцев в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, подростки пришли на мемориал погибшим работникам заводам ОМЦ и КМЗ, не вернувшимся с фронта в годы Великой Отечественной войны. Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как неизвестные школьники ставят на Вечный огонь свой самокат, из-за чего сбивается пламя. В комментариях к записи подростков осудили и выразили надежду, что в деле внимательно разберутся и найдут хулиганов. При этом тем, кто снимал детей, предложили обратиться к полиции и родителям, а не выкладывать снимки в социальные сети. Также очевидцы поделились видео инцидента. На нем подростки смеются над тем, что у самоката может расплавиться колесо. Пресс-атташе свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил, что появившееся в соцсетях сообщение «к большому сожалению не фейковое». «Информация о юных вандалах уже зарегистрирована в дежурной части территориального ОВД. Служба участковых уполномоченных и инспекторы ПДН проводят проверочные мероприятия, на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, сыщики анализируют съемки с камер, устанавливают очевидцев и личности „вундеркиндов“. Очевидно, что такое стало возможным в результате слабой работы с несовершеннолетними: как в семье, так и в учебном заведении. Когда полиция выйдет на след подростков, в адрес руководства школы будет направлено соответствующее представление с целью активизации патриотической работы с молодежью не на словах, а на деле», — рассказал Горелых. Он отметил, что полиция установит всех виновных в инциденте. «Пацанов, скорее всего, поставят на учет, а родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей. В советские годы директор школы и классный руководитель „шалунов“ уже положили бы на стол партбилеты и лишились бы должностей. Но у нас на дворе демократические времена… Чем закончится эта история, проинформирую общественность дополнительно», — сообщил полковник Горелых. Ранее очевидцы сообщали о детях, положивших листья на самокат, который поставили на Вечный огонь в Каменске-Уральском. Инцидент попал на камеру, после чего с подростками поговорили сотрудники полиции. Подросток извинился и пообещал, что впредь так делать не будет. На разговоре с силовиками присутствовала и мама провинившегося школьника.