Директор департамента образования ХМАО раскритиковал домашнее обучение

Директор департамента образования ХМАО сообщил, что при семейном образовании дети хуже готовятся к ЕГЭ

01 ноября 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

При семейном обучении дети хуже сдают ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин раскритиковал семейное обучение. Статистика показывает, что при данной подготовке дети хуже справляются с ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщил сам Дренин. «Данное обучение, на наш взгляд, негативно сказывается на качестве образования. В соответствии с законом об образовании, родители, забирающие детей на семейное образование, берут на себя стопроцентную обязанность обеспечить права ребенка на получение образования. И, соответственно, ответственность за сдачу итоговой государственной аттестации, которую дети проходят в образовательном учреждении, лежит также на них. Аналитика показывает, что, к сожалению, дети, по которым родители приняли такое решение, с ЕГЭ и ОГЭ справляются не очень хорошо, мягко говоря», — сообщил Дренин. В ХМАО появилась группа активистов, которые предлагают отказываться от образования в школах и переходить на семейное. Свое решение они объясняют чрезмерной цифровизацией процесса обучения и падением качества образования в школах. «Направление очень активно развивалось и в доковидные времена. Уже тогда многие родители переводили детей, видя, что программа обучения в школах хромает. Ну, а с приходом в школы цифровой образовательной среды и ковидных бредовых идей все больше и больше родителей видят, что школа не несет никакой ответственности за знания, забирают детей и учат сами», — сообщается в группе «Родительский отпор Югры» в «ВКонтакте». При этом в департаменте образования ХМАО предостерегают родителей от перехода на семейное образование. Это может вылиться в большие затраты и даже уголовную ответственность. «Если смотреть тренды по стране, то забирают детей из школы в основном обеспечение родители, которые могут нанять репетиторов или записать их в специальные школы. Но ситуация, когда пытаются пропагандировать массово изымать детей из школ и переходить на семейное обучение, она не только не допустима, она просто антигосударственная. Конечно, переход на семейное обучение — это личное решение каждого. Но родитель, принимая такое решение, должен помнить об ответственности, вплоть до уголовной», — добавили в департаменте образования ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО раскритиковали образовательный проект председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Родители из Нефтеюганска не согласились с использованием образовательной цифровой платформы «Сберкласс» в городских школах, которую реализует Сбербанк.

Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин раскритиковал семейное обучение. Статистика показывает, что при данной подготовке дети хуже справляются с ЕГЭ. Об этом URA.RU сообщил сам Дренин. «Данное обучение, на наш взгляд, негативно сказывается на качестве образования. В соответствии с законом об образовании, родители, забирающие детей на семейное образование, берут на себя стопроцентную обязанность обеспечить права ребенка на получение образования. И, соответственно, ответственность за сдачу итоговой государственной аттестации, которую дети проходят в образовательном учреждении, лежит также на них. Аналитика показывает, что, к сожалению, дети, по которым родители приняли такое решение, с ЕГЭ и ОГЭ справляются не очень хорошо, мягко говоря», — сообщил Дренин. В ХМАО появилась группа активистов, которые предлагают отказываться от образования в школах и переходить на семейное. Свое решение они объясняют чрезмерной цифровизацией процесса обучения и падением качества образования в школах. «Направление очень активно развивалось и в доковидные времена. Уже тогда многие родители переводили детей, видя, что программа обучения в школах хромает. Ну, а с приходом в школы цифровой образовательной среды и ковидных бредовых идей все больше и больше родителей видят, что школа не несет никакой ответственности за знания, забирают детей и учат сами», — сообщается в группе «Родительский отпор Югры» в «ВКонтакте». При этом в департаменте образования ХМАО предостерегают родителей от перехода на семейное образование. Это может вылиться в большие затраты и даже уголовную ответственность. «Если смотреть тренды по стране, то забирают детей из школы в основном обеспечение родители, которые могут нанять репетиторов или записать их в специальные школы. Но ситуация, когда пытаются пропагандировать массово изымать детей из школ и переходить на семейное обучение, она не только не допустима, она просто антигосударственная. Конечно, переход на семейное обучение — это личное решение каждого. Но родитель, принимая такое решение, должен помнить об ответственности, вплоть до уголовной», — добавили в департаменте образования ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО раскритиковали образовательный проект председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Родители из Нефтеюганска не согласились с использованием образовательной цифровой платформы «Сберкласс» в городских школах, которую реализует Сбербанк.