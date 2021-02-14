В ХМАО родители выступили против образовательного проекта Грефа

Часть родительского сообщества не в восторге от образовательной платформы «Сбербанка» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Родители из Нефтеюганска собирают подписи против использования образовательной платформы «Сберкласс» в городских школах, которую реализует Сбербанк. Об этом URA.RU рассказал один из активистов общественной организации «Родительский отпор Югры».

«Это экспериментальная платформа от Сбербанка. Там запрашивается множество персональных данных о детях, родителях. Непонятно, как они будут использоваться третьими лицами. Но самое главное, нас не устраивает учебная программа. Там сделан большой уклон на западную культуру, персонажи, писатели, ученые, поэты — сплошные европейцы и американцы. И вообще, все это похоже на кальку с образовательных стандартов США», — рассказал один из жителей Нефтеюганска. По его словам, уже собрано около 500 подписей от родительской общественности, которая выступает против этой образовательной платформы.

Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов в беседе с URA.RU заявил, что в городских школах используется несколько образовательных платформ, в том числе и «Сберкласс». «Эти технологии дистанционного обучения детей. У нас с ноября месяца школьники очно ходят в учебные заведения. Никаких планов по полному переводу детей на дистант нет», — прокомментировал Пастухов. В пресс-службу уральского банка «Сбербанка» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что кинорежиссер и ведущий программы «Бесогон» Никита Михалков обвинил председателя правления Сбербанка Германа Грефа в разрушении традиционного образования. Он считает, что внедрение цифровых образовательных платформ негативно отразится на российских школьниках.