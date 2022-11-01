Власти Нижневартовска увеличили расходы на ледовые городки к Новому году

Новый год в Нижневартовске обойдется мэрии дороже на 432 тысячи рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На новогодний городок в Нижневартовске (ХМАО) мэрия планирует потратить на 432 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. В пресс-службе администрации журналисту URA.RU рассказали, что причина удорожания начальной цены проекта кроется в устройстве многоразовых деревянных горок.

«По информации департамента ЖКХ администрации города, в 2021 году стоимость работ по созданию новогоднего городка составляла 9 559 900 рублей. В 2022 году стоимость аукциона составила 9 991 900 рублей. В этом году запланировано устройство горок многоразового использования из дерева с заливкой льдом», — прокомментировали в пресс-службе.

Согласно данным аукциона, размещенного на портале госзакупок, в Нижневартовске планируют установить три горки: две на центральной площади Нефтяников (там разместится новогодний городок — прим. URA.RU) и одну в парке Победы. В департаменте ЖКХ журналисту пояснили, что в силу вступили новые требования к обустройству горок. «Сооружения будут выполнены в соответствии с новыми требованиями ГОСТ, сертифицированы и зарегистрированы в Гостехнадзоре», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о планах мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко обойтись без излишеств при праздновании Нового года. Мэрия не будет закупать новые украшения, фейерверк за счет бюджетных средств не планируются, а деньги направят на подарки детям мобилизованных.