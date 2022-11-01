Песков: в частичной мобилизации поставлена точка

Песков: указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен

01 ноября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что военкоматы уведомили о завершении мобилизации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России завершилась частичная мобилизация, отдельный указ президента РФ Владимира Путина об этом не нужен. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение правового управления администрации президента и соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки рассылки повесток», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Она завершилась в конце октября, в Минобороны РФ уже отчитались о завершении призыва. Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что будет советоваться с юристами насчет необходимости выпуска указа по этому поводу. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал ненужными дополнительные документы о завершении мобилизации, передает телеканал 360.

В России завершилась частичная мобилизация, отдельный указ президента РФ Владимира Путина об этом не нужен. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение правового управления администрации президента и соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки рассылки повесток», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Она завершилась в конце октября, в Минобороны РФ уже отчитались о завершении призыва. Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что будет советоваться с юристами насчет необходимости выпуска указа по этому поводу. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал ненужными дополнительные документы о завершении мобилизации, передает телеканал 360.