Песков: в частичной мобилизации поставлена точка

Песков: указ Путина о завершении частичной мобилизации не нужен
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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Дмитрий Песков сообщил, что военкоматы уведомили о завершении мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

В России завершилась частичная мобилизация, отдельный указ президента РФ Владимира Путина об этом не нужен. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение правового управления администрации президента и соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки рассылки повесток», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU.

В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Она завершилась в конце октября, в Минобороны РФ уже отчитались о завершении призыва. Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что будет советоваться с юристами насчет необходимости выпуска указа по этому поводу. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал ненужными дополнительные документы о завершении мобилизации, передает телеканал 360.

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В России завершилась частичная мобилизация, отдельный указ президента РФ Владимира Путина об этом не нужен. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение правового управления администрации президента и соответственно точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки рассылки повесток», — сказал Песков журналистам. Информацию передает корреспондент URA.RU. В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Она завершилась в конце октября, в Минобороны РФ уже отчитались о завершении призыва. Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что будет советоваться с юристами насчет необходимости выпуска указа по этому поводу. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал ненужными дополнительные документы о завершении мобилизации, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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