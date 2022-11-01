Шойгу: в зону боевых действий отправлено 87 тысяч мобилизованных 01 ноября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 + Шойгу подвел первые итоги частичной мобилизации в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В районы боевых действий направлены 87 тысяч человек из 300 тысяч резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. «87 тысяч человек после боевого слаживания направлены в районы боевых действий. К работе с мобилизованными привлечено порядка трех тысяч инструкторов с боевым опытом, полученным на спецоперации», — сказал Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Шойгу, на полигонах, где обучаются мобилизованные, основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. В учебных центрах готовят экипажи боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов БПЛА, радиоэлектронной борьбы и других направлений. Спецоперация на Украине проводится российскими войсками с 24 февраля. С 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Она завершилась 28 октября. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надобности в новой мобилизации нет. В районы боевых действий направлены 87 тысяч человек из 300 тысяч резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. «87 тысяч человек после боевого слаживания направлены в районы боевых действий. К работе с мобилизованными привлечено порядка трех тысяч инструкторов с боевым опытом, полученным на спецоперации», — сказал Шойгу. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По словам Шойгу, на полигонах, где обучаются мобилизованные, основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. В учебных центрах готовят экипажи боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, специалистов комплексов БПЛА, радиоэлектронной борьбы и других направлений. Спецоперация на Украине проводится российскими войсками с 24 февраля. С 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Она завершилась 28 октября. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что надобности в новой мобилизации нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям