В профсоюзе МВД объяснили, кто получит премию к профессиональному празднику

Президент профсоюза МВД: проявившие себя на службе сотрудники получат премию к 10 ноября

01 ноября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Только проявившие себя на службе сотрудники МВД России могут рассчитывать на премии к профессиональному празднику 10 ноября. Об этом URA.RU рассказал президент ассоциации профсоюзов полиции РФ, член ОНК Алексей Лобарев. «Просто так всем подряд премии не будет. Только за то, что сотрудник отличился, проявил героические поступки или добросовестно трудился, много раскрытий преступлений, много оперативно-следственных мероприятий провели, хорошие задержания, много раскрыто уголовных дел без нарушений закона», — сказал Алексей Лобарев. Как отметил собеседник агентства, не во всех случаях сотрудникам выплачивается денежная премия. «Премия необязательно в денежном эквиваленте. Там и почетная грамота, и вообще более десяти различных ведомственных наград, медалей, орденов, денежные премии, поощрения. Могут дополнительно к отпуску дать время. Многим дают финансовые поощрения, окладом могут наградить, дать 30-40 тысяч, но это особо отличившимся. Уравниловки в этом нет и не будет никогда. Каждому по заслугам», — уточнил он. URA.RU направило запрос в пресс-центр МВД РФ. На момент публикации ответа не поступило. 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ. В прошлом году премии получили представители правоохранительных органов за работу в праздники и обеспечение безопасности на митингах.

Только проявившие себя на службе сотрудники МВД России могут рассчитывать на премии к профессиональному празднику 10 ноября. Об этом URA.RU рассказал президент ассоциации профсоюзов полиции РФ, член ОНК Алексей Лобарев. «Просто так всем подряд премии не будет. Только за то, что сотрудник отличился, проявил героические поступки или добросовестно трудился, много раскрытий преступлений, много оперативно-следственных мероприятий провели, хорошие задержания, много раскрыто уголовных дел без нарушений закона», — сказал Алексей Лобарев. Как отметил собеседник агентства, не во всех случаях сотрудникам выплачивается денежная премия. «Премия необязательно в денежном эквиваленте. Там и почетная грамота, и вообще более десяти различных ведомственных наград, медалей, орденов, денежные премии, поощрения. Могут дополнительно к отпуску дать время. Многим дают финансовые поощрения, окладом могут наградить, дать 30-40 тысяч, но это особо отличившимся. Уравниловки в этом нет и не будет никогда. Каждому по заслугам», — уточнил он. URA.RU направило запрос в пресс-центр МВД РФ. На момент публикации ответа не поступило. 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ. В прошлом году премии получили представители правоохранительных органов за работу в праздники и обеспечение безопасности на митингах.