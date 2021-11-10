Сотрудники МВД получат по 11 тысяч рублей, а гражданский персонал — по пять тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники МВД России получат премии к профессиональному празднику за работу в праздники и обеспечение безопасности на митингах. Об этом сообщается в приказе центрального аппарата силового ведомства, который имеется в распоряжении URA.RU.

«В целях дополнительного материального стимулирования личного состава и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел РФ Министром внутренних дел РФ генералом полиции РФ В. А. Колокольцевым принято решение о выплате разовой премии за выполнение особо сложных и важных задач сотрудникам органов внутренних дел и федеральным государственным гражданским служащим в размере 11 тысяч рублей каждому, а также гражданскому персоналу в размере пяти тысяч рублей каждому», — говорится в документе.

Распоряжение подписано начальником департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД России Ириной Кальбфляйш. В приказе также сообщается, что начальники и заместители начальников подразделений центрального аппарата МВД России, а также начальник ОМВД России по федеральной территории «Сириус», подлежат премированию приказом МВД России.

Президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев в беседе с URA.RU уточнил, что «особо сложными и важными задачами» является работа по усиленному режиму. «Когда вызывали на работу в праздники, на мероприятия. Когда люди обеспечивали безопасность на митингах. У них было очень много переработки», — уточнил он.

В пресс-центре МВД России получить оперативный комментарий не удалось. В ведомство был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил полицейских за порядок, который им удалось обеспечить на парламентских выборах в сентябре, а также за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Слова признательности от российского лидера прозвучали в День сотрудника органов внутренних дел.

Фото: URA.RU