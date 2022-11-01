01 ноября 2022

Пермских сотрудников МВД оставили без премий к празднику

© Служба новостей «URA.RU»
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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, место проишествия, полиция, лубянская площадь, полицейское оцепление
Полицейским не дадут премии к профессиональному празднику Фото:

Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю не выплатят премии к профессиональному празднику, который состоится 10 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ко дню работника МВД премии для полицейских не будут выплачиваться. Их перестали выплачивать еще в прошлом году», — рассказал агентству собеседник.

По словам источника URA.RU, квартальных и годовых премий у полицейских также не предусмотрено, 12 месяцев в году все получают зарплаты без бонусов. Агентство направило в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю запрос, на момент публикации ответ не поступил.

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Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю не выплатят премии к профессиональному празднику, который состоится 10 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Ко дню работника МВД премии для полицейских не будут выплачиваться. Их перестали выплачивать еще в прошлом году», — рассказал агентству собеседник. По словам источника URA.RU, квартальных и годовых премий у полицейских также не предусмотрено, 12 месяцев в году все получают зарплаты без бонусов. Агентство направило в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю запрос, на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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