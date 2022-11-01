Пермских сотрудников МВД оставили без премий к празднику

Полицейским не дадут премии к профессиональному празднику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю не выплатят премии к профессиональному празднику, который состоится 10 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ко дню работника МВД премии для полицейских не будут выплачиваться. Их перестали выплачивать еще в прошлом году», — рассказал агентству собеседник.

По словам источника URA.RU, квартальных и годовых премий у полицейских также не предусмотрено, 12 месяцев в году все получают зарплаты без бонусов. Агентство направило в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю запрос, на момент публикации ответ не поступил.