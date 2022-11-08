08 ноября 2022

В Челябинске рухнули продажи садов и загородной недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество предложений на рынке загородной недвижимости снизилось на 20% Фото:

В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года количество предложений на рынке загородной недвижимости сократилось на 20%. Об этом URA.RU сообщила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В ноябре по сравнению с октябрем 2022 года количество объявлений о продаже домов и коттеджей в Челябинске снизилось на 20%. Многие снимают с продажи загородную недвижимость на зиму», — поделилась Кушнова.

По ее словам, такая ситуация связана с тем, что многие челябинцы начинают продавать загородную недвижимость весной, ближе к строительному сезону. Многие собственники загородной недвижимости уверены: зимой за хорошую цену никто не купит сад, участок или респектабельный дом.

Ранее в Челябинске спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство снизился на 50%. По словам риелтора, земли перестали покупать по причине сезонности.

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В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года количество предложений на рынке загородной недвижимости сократилось на 20%. Об этом URA.RU сообщила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В ноябре по сравнению с октябрем 2022 года количество объявлений о продаже домов и коттеджей в Челябинске снизилось на 20%. Многие снимают с продажи загородную недвижимость на зиму», — поделилась Кушнова. По ее словам, такая ситуация связана с тем, что многие челябинцы начинают продавать загородную недвижимость весной, ближе к строительному сезону. Многие собственники загородной недвижимости уверены: зимой за хорошую цену никто не купит сад, участок или респектабельный дом. Ранее в Челябинске спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство снизился на 50%. По словам риелтора, земли перестали покупать по причине сезонности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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