В Челябинске рухнули продажи садов и загородной недвижимости

Количество предложений на рынке загородной недвижимости снизилось на 20% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в ноябре по сравнению с октябрем 2022 года количество предложений на рынке загородной недвижимости сократилось на 20%. Об этом URA.RU сообщила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В ноябре по сравнению с октябрем 2022 года количество объявлений о продаже домов и коттеджей в Челябинске снизилось на 20%. Многие снимают с продажи загородную недвижимость на зиму», — поделилась Кушнова.

По ее словам, такая ситуация связана с тем, что многие челябинцы начинают продавать загородную недвижимость весной, ближе к строительному сезону. Многие собственники загородной недвижимости уверены: зимой за хорошую цену никто не купит сад, участок или респектабельный дом.

Ранее в Челябинске спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство снизился на 50%. По словам риелтора, земли перестали покупать по причине сезонности.