В Челябинске упал спрос на участки под коттеджи

В Челябинске резко снизился спрос на участки под жилищное строительство

12 сентября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Причина падения спроса — сезонность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в сентябре по сравнению с маем спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизился на 50%. Об этом рассказал URA.RU президент региональной гильдии риелторов Южного Урала и директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. Это касается не только территории города, но и прилегающего к нему Сосновского района, где расположены коттеджные поселки. «В Челябинске и в Сосновском районе продажи участков под ИЖС были активными до сентября. Сейчас спрос снизился на 50%», — поделился Подпятников. По словам Подпятникова, спрос снизился по причине сезонности. Основной пик продаж приходился на май, когда на участках сразу же начинают строить дома. Повышение интереса к покупкам также наблюдалось в августе. Это касается и садовых участков, минимальная стоимость которых составляет, в черте города, 600 тысяч рублей.

В Челябинске в сентябре по сравнению с маем спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизился на 50%. Об этом рассказал URA.RU президент региональной гильдии риелторов Южного Урала и директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. Это касается не только территории города, но и прилегающего к нему Сосновского района, где расположены коттеджные поселки. «В Челябинске и в Сосновском районе продажи участков под ИЖС были активными до сентября. Сейчас спрос снизился на 50%», — поделился Подпятников. По словам Подпятникова, спрос снизился по причине сезонности. Основной пик продаж приходился на май, когда на участках сразу же начинают строить дома. Повышение интереса к покупкам также наблюдалось в августе. Это касается и садовых участков, минимальная стоимость которых составляет, в черте города, 600 тысяч рублей.