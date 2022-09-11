В Челябинске упал спрос на участки под коттеджи

В Челябинске в сентябре по сравнению с маем спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизился на 50%. Об этом рассказал URA.RU президент региональной гильдии риелторов Южного Урала и директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. Это касается не только территории города, но и прилегающего к нему Сосновского района, где расположены коттеджные поселки.
«В Челябинске и в Сосновском районе продажи участков под ИЖС были активными до сентября. Сейчас спрос снизился на 50%», — поделился Подпятников.
По словам Подпятникова, спрос снизился по причине сезонности. Основной пик продаж приходился на май, когда на участках сразу же начинают строить дома. Повышение интереса к покупкам также наблюдалось в августе. Это касается и садовых участков, минимальная стоимость которых составляет, в черте города, 600 тысяч рублей.
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