11 сентября 2022

В Челябинске упал спрос на участки под коттеджи

В Челябинске резко снизился спрос на участки под жилищное строительство
© Служба новостей «URA.RU»
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Земельные участки бывших начальников полиции и следственного комитета. Чебаркуль, дом в лесу
Причина падения спроса — сезонность Фото:

В Челябинске в сентябре по сравнению с маем спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизился на 50%. Об этом рассказал URA.RU президент региональной гильдии риелторов Южного Урала и директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. Это касается не только территории города, но и прилегающего к нему Сосновского района, где расположены коттеджные поселки.

«В Челябинске и в Сосновском районе продажи участков под ИЖС были активными до сентября. Сейчас спрос снизился на 50%», — поделился Подпятников.

По словам Подпятникова, спрос снизился по причине сезонности. Основной пик продаж приходился на май, когда на участках сразу же начинают строить дома. Повышение интереса к покупкам также наблюдалось в августе. Это касается и садовых участков, минимальная стоимость которых составляет, в черте города, 600 тысяч рублей.

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В Челябинске в сентябре по сравнению с маем спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизился на 50%. Об этом рассказал URA.RU президент региональной гильдии риелторов Южного Урала и директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. Это касается не только территории города, но и прилегающего к нему Сосновского района, где расположены коттеджные поселки. «В Челябинске и в Сосновском районе продажи участков под ИЖС были активными до сентября. Сейчас спрос снизился на 50%», — поделился Подпятников. По словам Подпятникова, спрос снизился по причине сезонности. Основной пик продаж приходился на май, когда на участках сразу же начинают строить дома. Повышение интереса к покупкам также наблюдалось в августе. Это касается и садовых участков, минимальная стоимость которых составляет, в черте города, 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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