В Курган привезут мощи Сергия Радонежского

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Хрустальные иконы ювелирного дома MOISEIKIN к 700-летию Сергия Радонежского. Екатеринбург, moiseikin, ювелирное производство, хрустальная икона
Мощи преподобного будут находиться в Кургане два дня Фото:

В Кургане 12 и 13 ноября будет находиться ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного правительства.

«Первоначально Кургана в графике не было, но после обращения митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил принесение святыни и в Курганскую область. Ковчег со святыми останками будет находиться в Кургане 12 и 13 ноября», — указано в сообщении.

Мощи будут находиться в Свято-Троицком соборе (12 ноября) и в Александро-Невском кафедральном соборе (13 ноября). Ковчег с частицей мощей привезут в рамках торжеств, посвященных 600-летию со дня обретения мощей преподобного. Митрополит пригласил жителей региона прийти поклониться мощам.

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В Кургане 12 и 13 ноября будет находиться ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного правительства. «Первоначально Кургана в графике не было, но после обращения митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил принесение святыни и в Курганскую область. Ковчег со святыми останками будет находиться в Кургане 12 и 13 ноября», — указано в сообщении. Мощи будут находиться в Свято-Троицком соборе (12 ноября) и в Александро-Невском кафедральном соборе (13 ноября). Ковчег с частицей мощей привезут в рамках торжеств, посвященных 600-летию со дня обретения мощей преподобного. Митрополит пригласил жителей региона прийти поклониться мощам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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