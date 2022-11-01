В Курган привезут мощи Сергия Радонежского

01 ноября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Мощи преподобного будут находиться в Кургане два дня Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU В Кургане 12 и 13 ноября будет находиться ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного правительства. «Первоначально Кургана в графике не было, но после обращения митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил принесение святыни и в Курганскую область. Ковчег со святыми останками будет находиться в Кургане 12 и 13 ноября», — указано в сообщении. Мощи будут находиться в Свято-Троицком соборе (12 ноября) и в Александро-Невском кафедральном соборе (13 ноября). Ковчег с частицей мощей привезут в рамках торжеств, посвященных 600-летию со дня обретения мощей преподобного. Митрополит пригласил жителей региона прийти поклониться мощам.

В Кургане 12 и 13 ноября будет находиться ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Данная информация была размещена 1 ноября на сайте областного правительства. «Первоначально Кургана в графике не было, но после обращения митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил принесение святыни и в Курганскую область. Ковчег со святыми останками будет находиться в Кургане 12 и 13 ноября», — указано в сообщении. Мощи будут находиться в Свято-Троицком соборе (12 ноября) и в Александро-Невском кафедральном соборе (13 ноября). Ковчег с частицей мощей привезут в рамках торжеств, посвященных 600-летию со дня обретения мощей преподобного. Митрополит пригласил жителей региона прийти поклониться мощам.