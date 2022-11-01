Курганец жалуется, что в «Метрополисе» продают просроченные продукты

Житель Кургана жалуется, что в магазине «Метрополис» в ТРЦ «Рио» продаются просроченные продукты. Об этом он написал в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».
«Посетил магазин „Метрополис“ в ТРЦ „Рио“. Купил продукты, пришел домой и только на следующий день увидел, что они просрочены! Что-то из продуктов было частично употреблено. Решил вернуться в магазин и потребовать возврат денег за такой товар, чек сохранил. Каково было мое удивление, когда администратор отказал в возврате денег, ссылаясь на то, что товар был вскрыт», — пишет курганец.
По словам мужчины, он написал претензию на имя директора магазина и не получил ответа. Покупатель решил взять тележку и проверить наличие просроченных продуктов. «Нарушение условий хранения практически во всех отделах. Много товаров с нарушением вакуумной упаковки, морепродукты все в снегу, что означает, что они несколько раз были разморожены и заморожены. Куча просроченного товара», — жалуется мужчина.
Ранее жительница Кургана пожаловалась на сеть магазинов «Метрополис». В купленном там салате она нашла кусок пластмассы.
Мужчина взял тележки и пошел искать в магазине просроченный товар
Фото с поста в паблике «Инцидент | Курган»
По словам мужчины, многие продукты были во льду из-за нескольких разморозок и заморозок
Житель Кургана жалуется, что в магазине «Метрополис» в ТРЦ «Рио» продаются просроченные продукты. Об этом он написал в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Посетил магазин „Метрополис“ в ТРЦ „Рио“. Купил продукты, пришел домой и только на следующий день увидел, что они просрочены! Что-то из продуктов было частично употреблено. Решил вернуться в магазин и потребовать возврат денег за такой товар, чек сохранил. Каково было мое удивление, когда администратор отказал в возврате денег, ссылаясь на то, что товар был вскрыт», — пишет курганец. По словам мужчины, он написал претензию на имя директора магазина и не получил ответа. Покупатель решил взять тележку и проверить наличие просроченных продуктов. «Нарушение условий хранения практически во всех отделах. Много товаров с нарушением вакуумной упаковки, морепродукты все в снегу, что означает, что они несколько раз были разморожены и заморожены. Куча просроченного товара», — жалуется мужчина. Ранее жительница Кургана пожаловалась на сеть магазинов «Метрополис». В купленном там салате она нашла кусок пластмассы.