Курганец жалуется, что в «Метрополисе» продают просроченные продукты

Мужчине не вернули деньги за просроченный товар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана жалуется, что в магазине «Метрополис» в ТРЦ «Рио» продаются просроченные продукты. Об этом он написал в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Посетил магазин „Метрополис“ в ТРЦ „Рио“. Купил продукты, пришел домой и только на следующий день увидел, что они просрочены! Что-то из продуктов было частично употреблено. Решил вернуться в магазин и потребовать возврат денег за такой товар, чек сохранил. Каково было мое удивление, когда администратор отказал в возврате денег, ссылаясь на то, что товар был вскрыт», — пишет курганец.

По словам мужчины, он написал претензию на имя директора магазина и не получил ответа. Покупатель решил взять тележку и проверить наличие просроченных продуктов. «Нарушение условий хранения практически во всех отделах. Много товаров с нарушением вакуумной упаковки, морепродукты все в снегу, что означает, что они несколько раз были разморожены и заморожены. Куча просроченного товара», — жалуется мужчина.

Ранее жительница Кургана пожаловалась на сеть магазинов «Метрополис». В купленном там салате она нашла кусок пластмассы.

Мужчина взял тележки и пошел искать в магазине просроченный товар Фото с поста в паблике «Инцидент | Курган»