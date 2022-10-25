25 октября 2022

Жительница Кургана нашла пластик в салате из «Метрополиса». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожанка купила салат в одном из магазинов сети «Метрополис» (архивное фото) Фото:

Жительница Кургана пожаловалась на сеть магазинов «Метрополис». В купленном там салате она нашла кусок пластмассы, о чем сообщила в соцсети «Вконтакте».

«Когда начала есть, почувствовала что-то твердое, оказался кусок пластмассы. Большое спасибо, магазин „Метрополис“» — пишет пострадавшая в анонимном посте, размещенном в группе «Инцидент | Курган» во «Вконтакте».

Покупательница рассказала, что приобрела салат «Гранатовый браслет» 25 октября в «Метрополисе» на ул. Куйбышева, 149а. Попробовав его дома, она обнаружила кусок пластика. Женщина пригрозила магазину проверкой. Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководством сети магазинов «Метрополис». Директор сети магазинов попросил перезвонить позже.

Ранее URA.RU писало, что курганец нашел в тушенке кусок пластика. Житель Кургана пожаловался на курганский мясокомбинат из-за испорченного завтрака.

Женщина приложила фотографию найденного пластика
Фото:
По словам женщины, она нашла пластик в салате «Гранатовый браслет»
Фото:

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Жительница Кургана пожаловалась на сеть магазинов «Метрополис». В купленном там салате она нашла кусок пластмассы, о чем сообщила в соцсети «Вконтакте». «Когда начала есть, почувствовала что-то твердое, оказался кусок пластмассы. Большое спасибо, магазин „Метрополис“» — пишет пострадавшая в анонимном посте, размещенном в группе «Инцидент | Курган» во «Вконтакте». Покупательница рассказала, что приобрела салат «Гранатовый браслет» 25 октября в «Метрополисе» на ул. Куйбышева, 149а. Попробовав его дома, она обнаружила кусок пластика. Женщина пригрозила магазину проверкой. Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководством сети магазинов «Метрополис». Директор сети магазинов попросил перезвонить позже. Ранее URA.RU писало, что курганец нашел в тушенке кусок пластика. Житель Кургана пожаловался на курганский мясокомбинат из-за испорченного завтрака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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