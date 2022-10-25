Горожанка купила салат в одном из магазинов сети «Метрополис» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана пожаловалась на сеть магазинов «Метрополис». В купленном там салате она нашла кусок пластмассы, о чем сообщила в соцсети «Вконтакте».

«Когда начала есть, почувствовала что-то твердое, оказался кусок пластмассы. Большое спасибо, магазин „Метрополис“» — пишет пострадавшая в анонимном посте, размещенном в группе «Инцидент | Курган» во «Вконтакте».

Покупательница рассказала, что приобрела салат «Гранатовый браслет» 25 октября в «Метрополисе» на ул. Куйбышева, 149а. Попробовав его дома, она обнаружила кусок пластика. Женщина пригрозила магазину проверкой. Корреспондент URA.RU попытался связаться с руководством сети магазинов «Метрополис». Директор сети магазинов попросил перезвонить позже.

Ранее URA.RU писало, что курганец нашел в тушенке кусок пластика. Житель Кургана пожаловался на курганский мясокомбинат из-за испорченного завтрака.

Женщина приложила фотографию найденного пластика Фото: группа «Инцидент | Курган» соцсети «Вконтакте»