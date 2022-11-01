01 ноября 2022

Для работы в курганском ночном клубе ищут администратора и массажиста. Скрин

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Bla Bla Bar. Екатеринбург, bar, ночной клуб, бар, bla bla bar
Зарплата массажиста в ночном клубе — 60 тысяч рублей Фото:

В Кургане ищут массажиста и администратора для работы в ночном клубе. Вакансия опубликована на сайте Avito.

«Требования: вежливое обращение к гостям, коммуникабельность, стрессоустойчивость, общительность. Обязанности: встреча гостей, создание уютной атмосферы, контроль чистоты», — написано в объявлении.

По словам работодателя, график на работе будет сменный или договорной. Зарплата администратора от 40 тысяч рублей, а мастеров массажа — 60 тысяч рублей с бонусами и процентами. Работать предстоит в ночном клубе.

Тем, кто хочет работать, но находится в другом городе, работодатель обещает предоставить проживание

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В Кургане ищут массажиста и администратора для работы в ночном клубе. Вакансия опубликована на сайте Avito. «Требования: вежливое обращение к гостям, коммуникабельность, стрессоустойчивость, общительность. Обязанности: встреча гостей, создание уютной атмосферы, контроль чистоты», — написано в объявлении. По словам работодателя, график на работе будет сменный или договорной. Зарплата администратора от 40 тысяч рублей, а мастеров массажа — 60 тысяч рублей с бонусами и процентами. Работать предстоит в ночном клубе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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