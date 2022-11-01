Зарплата массажиста в ночном клубе — 60 тысяч рублей
В Кургане ищут массажиста и администратора для работы в ночном клубе. Вакансия опубликована на сайте Avito.
«Требования: вежливое обращение к гостям, коммуникабельность, стрессоустойчивость, общительность. Обязанности: встреча гостей, создание уютной атмосферы, контроль чистоты», — написано в объявлении.
По словам работодателя, график на работе будет сменный или договорной. Зарплата администратора от 40 тысяч рублей, а мастеров массажа — 60 тысяч рублей с бонусами и процентами. Работать предстоит в ночном клубе.
Тем, кто хочет работать, но находится в другом городе, работодатель обещает предоставить проживание
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