Для работы в курганском ночном клубе ищут администратора и массажиста. Скрин

02 ноября 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Зарплата массажиста в ночном клубе — 60 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Кургане ищут массажиста и администратора для работы в ночном клубе. Вакансия опубликована на сайте Avito. «Требования: вежливое обращение к гостям, коммуникабельность, стрессоустойчивость, общительность. Обязанности: встреча гостей, создание уютной атмосферы, контроль чистоты», — написано в объявлении. По словам работодателя, график на работе будет сменный или договорной. Зарплата администратора от 40 тысяч рублей, а мастеров массажа — 60 тысяч рублей с бонусами и процентами. Работать предстоит в ночном клубе. Тем, кто хочет работать, но находится в другом городе, работодатель обещает предоставить проживание Объявление на сайте Avito

В Кургане ищут массажиста и администратора для работы в ночном клубе. Вакансия опубликована на сайте Avito. «Требования: вежливое обращение к гостям, коммуникабельность, стрессоустойчивость, общительность. Обязанности: встреча гостей, создание уютной атмосферы, контроль чистоты», — написано в объявлении. По словам работодателя, график на работе будет сменный или договорной. Зарплата администратора от 40 тысяч рублей, а мастеров массажа — 60 тысяч рублей с бонусами и процентами. Работать предстоит в ночном клубе.