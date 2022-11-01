NBC News: Иран готовится впервые передать России свои ракеты

02 ноября 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Ракеты могут стать частью транша вооружений, которые Иран может передать России Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США обеспокоены, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». В случае поставки они станут первыми современными высокоточными ракетами, которые Иран поставил России с начала войны, сообщает телеканал NBC News. «Мы по-прежнему обеспокоены возможностью того, что Иран может предоставить России баллистические ракеты класса „земля-земля“. Они очень активно участвуют в поддержке России и ее усилий по нанесению ущерба гражданской инфраструктуре Украины», — заявляет член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с NBC News. По словам официальных лиц, в последние недели США наблюдали за тем, что Иран готовится передать оружие России, но неясно, насколько он близок к его отправке. На данный момент у Соединенных штатов нет никаких признаков того, что какие-либо ракеты были отправлены, заявляет высокопоставленный представитель министерства обороны США. Также двое официальных лиц говорят, что ракеты класса «земля-земля» станут частью транша примерно 1 000 дополнительных вооружений, которые Иран может передать России. Ранее Иран отказался поставлять оружие России во время спецоперации. По словам главы МИД Ирана, политика государства направлена на уважение территориальной целостности стран и отказе от поставок оружия конфликтующим сторонам.

В США обеспокоены, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». В случае поставки они станут первыми современными высокоточными ракетами, которые Иран поставил России с начала войны, сообщает телеканал NBC News. «Мы по-прежнему обеспокоены возможностью того, что Иран может предоставить России баллистические ракеты класса „земля-земля“. Они очень активно участвуют в поддержке России и ее усилий по нанесению ущерба гражданской инфраструктуре Украины», — заявляет член Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с NBC News. По словам официальных лиц, в последние недели США наблюдали за тем, что Иран готовится передать оружие России, но неясно, насколько он близок к его отправке. На данный момент у Соединенных штатов нет никаких признаков того, что какие-либо ракеты были отправлены, заявляет высокопоставленный представитель министерства обороны США. Также двое официальных лиц говорят, что ракеты класса «земля-земля» станут частью транша примерно 1 000 дополнительных вооружений, которые Иран может передать России. Ранее Иран отказался поставлять оружие России во время спецоперации. По словам главы МИД Ирана, политика государства направлена на уважение территориальной целостности стран и отказе от поставок оружия конфликтующим сторонам.