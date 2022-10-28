Иран отказался поставлять оружие России во время спецоперации на Украине

Глава МИД Ирана заявил, что страна не будет поставлять оружие России или Украине во время спецоперации

29 октября 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Иран не будет поставлять оружие РФ, несмотря на хорошие отношения, заявил Хосейн Амир Абдоллахиян Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика Ирана запрещает поставлять оружие России или Украине во время их конфликта. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. «У нас хорошие отношения с Россией, в прошлом было оборонное сотрудничество, но наша политика в отношении конфликта на Украине заключается в уважении территориальной целостности стран, отказе от поставок оружия конфликтующим сторонам, прекращении войны и прекращении перемещения людей. Внешняя политика Исламской Республики Иран совершенно ясна и основана на едином стандарте», — заявил Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщается в telegram-канале МИД Ирана. Министр также подчеркнул, что Иран приложил большие усилия для установления режима прекращения огня на Украине и началу переговорного процесса. «Считаю, что Украина должна быть осторожна, чтобы не попасть под влияние некоторых экстремистских европейских политиков», — добавил он. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева. Ранее сообщалось, что ЕС собирается провести расследование на предмет поставок иранских БПЛА в Россию. РФ пригрозила ООН из-за расследования о поставках иранских дронов-камикадзе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг все обвинения Запада в получении иранских беспилотников. Президент Израиля Ицхак Герцог представил фотографии, которые якобы доказывают участие Ирана в СВО.

Политика Ирана запрещает поставлять оружие России или Украине во время их конфликта. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. «У нас хорошие отношения с Россией, в прошлом было оборонное сотрудничество, но наша политика в отношении конфликта на Украине заключается в уважении территориальной целостности стран, отказе от поставок оружия конфликтующим сторонам, прекращении войны и прекращении перемещения людей. Внешняя политика Исламской Республики Иран совершенно ясна и основана на едином стандарте», — заявил Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщается в telegram-канале МИД Ирана. Министр также подчеркнул, что Иран приложил большие усилия для установления режима прекращения огня на Украине и началу переговорного процесса. «Считаю, что Украина должна быть осторожна, чтобы не попасть под влияние некоторых экстремистских европейских политиков», — добавил он. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева. Ранее сообщалось, что ЕС собирается провести расследование на предмет поставок иранских БПЛА в Россию. РФ пригрозила ООН из-за расследования о поставках иранских дронов-камикадзе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг все обвинения Запада в получении иранских беспилотников. Президент Израиля Ицхак Герцог представил фотографии, которые якобы доказывают участие Ирана в СВО.