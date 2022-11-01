Тюменские силовики и журналисты простятся с легендарным разведчиком

02 ноября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Николай Зензин скоропостижно скончался 29 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени состоится церемония прощания с членом Союза журналистов, полковником ФСБ РФ в отставке Николаем Зензиным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Там уточнили, что Николай Васильевич скоропостижно скончался 29 октября 2022 года. «Прощание с Николаем Васильевичем состоится 2 ноября 2022 года. Оно пройдет в ритуальном зале „Роза Ритуал“ по адресу: г. Тюмень, улица Юрия Семовских, 1/1. Начало — в 11:00», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области. Ожидается, что на церемонии прощания будут присутствовать высокопоставленные силовики региона и представители тюменских СМИ. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Николая Зензина. «Николай Васильевич является легендарной личностью для нашего региона. Он внес значительный вклад в обеспечение безопасности России и Тюменской области, а также оказал значительное влияние на развитие журналистики. Редакция нашего агентства приносит искренние соболезнования по поводу смерти Николая Зензина», — отметил руководитель региональной редакции URA.RU в Тюменской области Игорь Волосин.

В Тюмени состоится церемония прощания с членом Союза журналистов, полковником ФСБ РФ в отставке Николаем Зензиным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Там уточнили, что Николай Васильевич скоропостижно скончался 29 октября 2022 года. «Прощание с Николаем Васильевичем состоится 2 ноября 2022 года. Оно пройдет в ритуальном зале „Роза Ритуал“ по адресу: г. Тюмень, улица Юрия Семовских, 1/1. Начало — в 11:00», — сообщили агентству в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области. Ожидается, что на церемонии прощания будут присутствовать высокопоставленные силовики региона и представители тюменских СМИ. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Николая Зензина. «Николай Васильевич является легендарной личностью для нашего региона. Он внес значительный вклад в обеспечение безопасности России и Тюменской области, а также оказал значительное влияние на развитие журналистики. Редакция нашего агентства приносит искренние соболезнования по поводу смерти Николая Зензина», — отметил руководитель региональной редакции URA.RU в Тюменской области Игорь Волосин.