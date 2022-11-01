Проект к 300-летию Перми не прошел экспертизу

Пермский спорткомплекс «Энергия» не прошел экспертизу из-за изменившейся цены

На строительство спортивного комплекса увеличилась цена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проектная документация пермского спортивного комплекса «Энергия» не прошла госэкспертизу. Отрицательное заключение проект получил из-за нового расчета стоимости объекта.

«Проектная документация по строительству многофункционального спортивного комплекса с универсальными спортивными залами стадиона „Энергия“ не прошел государственную экспертизу. Речь о расчете сметной стоимости, а не о самом проекте. Были внесены изменения в связи с изменившимися ценами», — сообщает «РБК-Пермь» в своем telegram-канале со ссылкой на минспорта Пермского края. Проектную документацию выполнял «Верхнекампроект».

Документация была разработана за 26,5 млн рублей. В прошлом году она была одобрена госэкспертизой, но позже стоимость объекта была увеличена. В краевом минспорте URA.RU сообщили, что после анализа решения, данная часть проектно-сметной документации с расчетом стоимости будет направлена на повторную экспертизу.

Строительство «Энергии» является одним из проектов 300-летнего юбилея Перми. Площадь спорткомплекса составляет более 29 тыс. кв. метров. В объекте планируют разместить спортзалы, бассейн, открытую площадку с беговой дорожкой на 200 метров, спортплощадки с теннисным кортом и поле для мини-футбола. Также в комплексе будут располагаться трибуны вместимостью более чем в 1 тыс. человек.