Жительница Кургана обвинила мэрию в сносе дома с антикварными вещами. Видео

02 ноября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Владелица доли в старом доме по ул. Бурова Петрова,45 потеряла надежду получить квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана обвинила мэрию в сносе старого деревянного дома по улице Бурова Петрова,45, где оставались старинные вещи. Владелица дома почти 39 лет стоит в очереди на улучшение жилищных условий, она обращалась в разные инстанции, но не смогла решить вопрос. Видео с места руин и жалобой женщины опубликовано в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «У моей бабушки на Б-Петрова, 45 снесли дом! Куда мы только не обращались, писали жалобы, запросы, но все тщетно. Получается частной собственности в России нет?», — написал Паша Банщиков в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». В посте опубликованы фото и видео с места, где снесен дом. По словам владелицы, дому было 104 года. Женщина три года судилась с городской администрацией: ей предложили 184 тысячи рублей компенсации. Сама женщина проживает по другому адресу, в подсобном помещении, где сгнил пол. «Администрация города, [глава города Елена] Ситникова предложила мне в бывших общежития 7,19 кв метром комнаты с ремонтом. У меня своя в проходном дворе такая комната, я 22 года живу в дерьме… Это была единственная надежда получить жилье! Почему мне предлагают 184 тысяч, хотя по закону мне положено внеочередное жилье», — возмущается женщина на видео. Она подчеркнула, что в доме оставались вещи, в том числе антикварная мебель. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU ответили, что для продолжения строительства автодороги по ул. Б.Петрова (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева) изымались для муниципальных нужд 14 жилых домов и 12 земельных участков, в том числе и дом, расположенный по ул. Бурова-Петрова, 45. На основании решения суда была произведена денежная выплата всем собственникам данного дома и зарегистрировано право муниципальной собственности на вышеуказанный жилой дом, после чего он был снесен. Жительница Кургана обвинила мэрию в сносе старого дома по ул. Борова Петрова,45 без предоставления нового жилья фото: «Типичный Курган» во «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана обвинила мэрию в сносе старого деревянного дома по улице Бурова Петрова,45, где оставались старинные вещи. Владелица дома почти 39 лет стоит в очереди на улучшение жилищных условий, она обращалась в разные инстанции, но не смогла решить вопрос. Видео с места руин и жалобой женщины опубликовано в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «У моей бабушки на Б-Петрова, 45 снесли дом! Куда мы только не обращались, писали жалобы, запросы, но все тщетно. Получается частной собственности в России нет?», — написал Паша Банщиков в группе «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». В посте опубликованы фото и видео с места, где снесен дом. По словам владелицы, дому было 104 года. Женщина три года судилась с городской администрацией: ей предложили 184 тысячи рублей компенсации. Сама женщина проживает по другому адресу, в подсобном помещении, где сгнил пол. «Администрация города, [глава города Елена] Ситникова предложила мне в бывших общежития 7,19 кв метром комнаты с ремонтом. У меня своя в проходном дворе такая комната, я 22 года живу в дерьме… Это была единственная надежда получить жилье! Почему мне предлагают 184 тысяч, хотя по закону мне положено внеочередное жилье», — возмущается женщина на видео. Она подчеркнула, что в доме оставались вещи, в том числе антикварная мебель. В пресс-службе администрации города Кургана URA.RU ответили, что для продолжения строительства автодороги по ул. Б.Петрова (от ул. Гоголя до ул. Куйбышева) изымались для муниципальных нужд 14 жилых домов и 12 земельных участков, в том числе и дом, расположенный по ул. Бурова-Петрова, 45. На основании решения суда была произведена денежная выплата всем собственникам данного дома и зарегистрировано право муниципальной собственности на вышеуказанный жилой дом, после чего он был снесен.