В коттедже содержалось восемь бойцовых собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске бойцовские псы не пустили полицию и спасателей в дом 74-летней погибшей заводчицы. Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

«1 ноября в ЕДДС поступил вызов с улице Троицкой. Участковый обратился за помощью в обеспечении доступа в частный коттедж, принадлежащий 74-летней челябинке. Пенсионерка более двух суток не выходила на связь и тревогу забили соседи и родственники. Женщина страдала хроническими заболеваниями и с трудом передвигалась, но при этом занималась разведением собак бойцовских пород», — заявили URA.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

В структуре мэрии отмечают, что в коттедже содержалось восемь животных. На место прибыл экипаж городских спасателей, которым удалось вскрыть стеклопакет. После чего собаки начали проявляли агрессию.

Спасатели приняли решение вызвать службу по отлову животных и вскрыли дверь при помощи специального инструмента. Хозяйку собак обнаружили без признаков жизни. Животных передали зоозащитникам.