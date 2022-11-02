Шойгу перечислил топ-5 вмешательств НАТО в украинский конфликт

Шойгу: НАТО поставляет Украине разведданные и ведет санкционную войну против РФ
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
НАТО помогает Украине не только военными способами, но и проводя информационную войну против РФ, заявил Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО поставляет Украине советников, наемников, предоставляет разведданные, помогает определиться с целями и ведет экономическую и информационную войну против РФ. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«НАТО обеспечивает их [Вооруженные силы Украины] развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну», — сказал Шойгу. Такое заявление он сделал на коллегии Минобороны РФ и Белоруссии.

Также он отметил изменение тактики НАТО в отношении России. По его словам, «альянс намерен перейти от „сдерживания России путем передового присутствия“ к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на „восточном фланге“, вблизи наших границ».

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НАТО поставляет Украине советников, наемников, предоставляет разведданные, помогает определиться с целями и ведет экономическую и информационную войну против РФ. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. «НАТО обеспечивает их [Вооруженные силы Украины] развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну», — сказал Шойгу. Такое заявление он сделал на коллегии Минобороны РФ и Белоруссии. Также он отметил изменение тактики НАТО в отношении России. По его словам, «альянс намерен перейти от „сдерживания России путем передового присутствия“ к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на „восточном фланге“, вблизи наших границ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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