Шойгу перечислил топ-5 вмешательств НАТО в украинский конфликт

НАТО поставляет Украине советников, наемников, предоставляет разведданные, помогает определиться с целями и ведет экономическую и информационную войну против РФ. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
«НАТО обеспечивает их [Вооруженные силы Украины] развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну», — сказал Шойгу. Такое заявление он сделал на коллегии Минобороны РФ и Белоруссии.
Также он отметил изменение тактики НАТО в отношении России. По его словам, «альянс намерен перейти от „сдерживания России путем передового присутствия“ к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на „восточном фланге“, вблизи наших границ».
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НАТО поставляет Украине советников, наемников, предоставляет разведданные, помогает определиться с целями и ведет экономическую и информационную войну против РФ. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. «НАТО обеспечивает их [Вооруженные силы Украины] развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну», — сказал Шойгу. Такое заявление он сделал на коллегии Минобороны РФ и Белоруссии. Также он отметил изменение тактики НАТО в отношении России. По его словам, «альянс намерен перейти от „сдерживания России путем передового присутствия“ к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на „восточном фланге“, вблизи наших границ».