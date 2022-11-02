Шойгу предупредил об изменении тактики НАТО в отношении России

НАТО переходит к созданию полномасштабной системы коллективной обороны около российских границ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В конце июня НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где РФ названа главной угрозой безопасности. В связи с этим альянс намерен перейти от „сдерживания России путем передового присутствия“ к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на „восточном фланге“, вблизи наших границ», — заявил министр. Его слова приводит РИА «Новости».
Уточняется, что в Восточной и Центральной Европе развернуты формирования вооруженных сил НАТО. Всего численность группировки составляет 30 тысяч человек. Они развернуты в нескольких странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
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НАТО переходит к созданию полномасштабной системы коллективной обороны около российских границ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В конце июня НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где РФ названа главной угрозой безопасности. В связи с этим альянс намерен перейти от „сдерживания России путем передового присутствия“ к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на „восточном фланге“, вблизи наших границ», — заявил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Уточняется, что в Восточной и Центральной Европе развернуты формирования вооруженных сил НАТО. Всего численность группировки составляет 30 тысяч человек. Они развернуты в нескольких странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.