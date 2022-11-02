Шойгу предупредил об изменении тактики НАТО в отношении России

Шойгу: НАТО изменила тактику, увеличив в 2,5 раза число войск у границ РФ
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
НАТО переходит к созданию полномасштабной системы обороны около границ РФ Фото:

НАТО переходит к созданию полномасштабной системы коллективной обороны около российских границ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В конце июня НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где РФ названа главной угрозой безопасности. В связи с этим альянс намерен перейти от „сдерживания России путем передового присутствия“ к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на „восточном фланге“, вблизи наших границ», — заявил министр. Его слова приводит РИА «Новости».

Уточняется, что в Восточной и Центральной Европе развернуты формирования вооруженных сил НАТО. Всего численность группировки составляет 30 тысяч человек. Они развернуты в нескольких странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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НАТО переходит к созданию полномасштабной системы коллективной обороны около российских границ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В конце июня НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где РФ названа главной угрозой безопасности. В связи с этим альянс намерен перейти от „сдерживания России путем передового присутствия“ к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на „восточном фланге“, вблизи наших границ», — заявил министр. Его слова приводит РИА «Новости». Уточняется, что в Восточной и Центральной Европе развернуты формирования вооруженных сил НАТО. Всего численность группировки составляет 30 тысяч человек. Они развернуты в нескольких странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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