Немцы попросили Шольца стать как Путин

Читатели немецкого журнала Spiegel попросили Шольца взять пример с Путина

02 ноября 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Читатели Spiegel призвали канцлера регулировать экономику по примеру президента РФ Владимира Путина Фото: Bundesregierung\Denzel Читателей немецкого журнала Spiegel возмутила политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к России. Они порекомендовали Шольцу взять пример с президента РФ Владимира Путина, который сделал все, чтобы спасти своих граждан от разрушительных последствий санкций. «Шольцу нужно брать пример с Путина, который сделал все возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций. Наша экономика уже настолько явно стонет под антироссийскими санкциями, что жизнь в Германии стала просто невозможной», — прокомментировал один из читателей. Другой комментатор задается вопросом: «Разве он уже не нанес Германии достаточно ущерба, присоединившись к экономической войне США против России? Вот Меркель знала, как вести дела с Путиным». «Государство с таким огромным бюджетом должно кормить свой народ, а не закачивать миллиарды долларов в коррумпированные государства. Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботится о своем народе», — заключил третий пользователь. Шольц стал канцлером Германии в декабре 2021 года. Политик заявил о своем желании остаться на посту до 2030 года. Предыдущим канцлером была Ангела Меркель. Евросоюз, США и ряд других стран начали вводить масштабные санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель этих санкций — «отмена» Россию. Однако антироссийские санкции показали обратный эффект и серьезно повлияли на экономическое положение западных стран, спровоцировав кризис в Европе.

Читателей немецкого журнала Spiegel возмутила политика канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к России. Они порекомендовали Шольцу взять пример с президента РФ Владимира Путина, который сделал все, чтобы спасти своих граждан от разрушительных последствий санкций. «Шольцу нужно брать пример с Путина, который сделал все возможное, чтобы россияне не почувствовали эффект от санкций. Наша экономика уже настолько явно стонет под антироссийскими санкциями, что жизнь в Германии стала просто невозможной», — прокомментировал один из читателей. Другой комментатор задается вопросом: «Разве он уже не нанес Германии достаточно ущерба, присоединившись к экономической войне США против России? Вот Меркель знала, как вести дела с Путиным». «Государство с таким огромным бюджетом должно кормить свой народ, а не закачивать миллиарды долларов в коррумпированные государства. Я считаю, что Путин намного лучше Шольца заботится о своем народе», — заключил третий пользователь. Шольц стал канцлером Германии в декабре 2021 года. Политик заявил о своем желании остаться на посту до 2030 года. Предыдущим канцлером была Ангела Меркель. Евросоюз, США и ряд других стран начали вводить масштабные санкции против России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель этих санкций — «отмена» Россию. Однако антироссийские санкции показали обратный эффект и серьезно повлияли на экономическое положение западных стран, спровоцировав кризис в Европе.