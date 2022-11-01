Мэр Нефтеюганска оповестила об учениях по спасению жителей после ракетного удара

02 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

В Нефтеюганске прошли массовые учения по спасению людей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нефтеюганске прошли массовые учения по эвакуации и спасению людей, в том числе по спасению людей из жилого дома, который был разрушен в результате «ракетного удара». Об этом в личном telegram-канале рассказала мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай. «В Нефтеюганске прошли масштабные тактико-специальные учения. Одним из самых ответственных этапов учений стала массовая эвакуация сотрудников и детей из городских учреждений культуры, образования и спорта. В 6-м микрорайоне пожарные, врачи скорой помощи и полицейские, а также представители администрации отработали действия по спасению людей из жилого дома, который был разрушен в результате „ракетного удара“», — написала Бугай. Она добавила, что тренировки по эвакуации и спасению людей в условиях ЧС проходят по всех муниципалитетах Югры. «Действия были признаны удовлетворительными и переданы в Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Югре, а также в национальный центр управления в Москву», — заключила Бугай. В пресс-службе МЧС по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

В Нефтеюганске прошли массовые учения по эвакуации и спасению людей, в том числе по спасению людей из жилого дома, который был разрушен в результате «ракетного удара». Об этом в личном telegram-канале рассказала мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай. «В Нефтеюганске прошли масштабные тактико-специальные учения. Одним из самых ответственных этапов учений стала массовая эвакуация сотрудников и детей из городских учреждений культуры, образования и спорта. В 6-м микрорайоне пожарные, врачи скорой помощи и полицейские, а также представители администрации отработали действия по спасению людей из жилого дома, который был разрушен в результате „ракетного удара“», — написала Бугай. Она добавила, что тренировки по эвакуации и спасению людей в условиях ЧС проходят по всех муниципалитетах Югры. «Действия были признаны удовлетворительными и переданы в Центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Югре, а также в национальный центр управления в Москву», — заключила Бугай. В пресс-службе МЧС по ХМАО пообещали прокомментировать ситуацию позднее.