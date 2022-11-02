Курганских водителей предупредили о гололеде и снеге

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Ожидается, что в регионе выпадет снег Фото:

В Курганской области с 3 ноября ожидается ухудшение погоды, включая образование гололедицы, из-за чего представители ГИБДД просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок. Данная информация размещена в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

«С 3 ноября 2022 года прогнозируется ухудшение погодных условий и выпадение осадков. Дождь, переходящий в снег, порывы ветра до 13 м/сек., понижение температуры до -7, может послужить образованию на улично-дорожной сети зимней скользкости. При неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время», — указано в сообщениях.

Пешеходов также попросили быть внимательнее. Во время непогоды инспекторы ДПС будут круглосуточно контролировать состояние улично-дорожной сети, особенно ночью и утром.

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В Курганской области с 3 ноября ожидается ухудшение погоды, включая образование гололедицы, из-за чего представители ГИБДД просят водителей по возможности отказаться от дальних поездок. Данная информация размещена в группе областного УГИБДД в соцсети «ВКонтакте». «С 3 ноября 2022 года прогнозируется ухудшение погодных условий и выпадение осадков. Дождь, переходящий в снег, порывы ветра до 13 м/сек., понижение температуры до -7, может послужить образованию на улично-дорожной сети зимней скользкости. При неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время», — указано в сообщениях. Пешеходов также попросили быть внимательнее. Во время непогоды инспекторы ДПС будут круглосуточно контролировать состояние улично-дорожной сети, особенно ночью и утром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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