02 ноября 2022

В Испании раскрыли причину, по которой Китай не бросает Россию

El Pais: Китай нацелен на укрепление связей с Россией
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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай сотрудничает с РФ, потому что считает Запад главным врагом, считает Хелена Легард Фото:

Китай планирует укрепить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ухудшение международной обстановки. Об этом пишет обозреватель Хелена Легард в статье для испанской газеты El Pais.

«На самом деле Пекин молчаливо поддерживает Москву. Китай продолжает озвучивать российскую версию происходящего и оказывать дипломатическую поддержку Москве», — пишет Легард.

По ее словам, Китай считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать на фоне ухудшения международной обстановки, объясняет автор статьи. Она отметила, что Китай нацелен на укрепление связей с Россией.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Об этом он заявил по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.

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Китай планирует укрепить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ухудшение международной обстановки. Об этом пишет обозреватель Хелена Легард в статье для испанской газеты El Pais. «На самом деле Пекин молчаливо поддерживает Москву. Китай продолжает озвучивать российскую версию происходящего и оказывать дипломатическую поддержку Москве», — пишет Легард. По ее словам, Китай считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать на фоне ухудшения международной обстановки, объясняет автор статьи. Она отметила, что Китай нацелен на укрепление связей с Россией. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Об этом он заявил по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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