В Испании раскрыли причину, по которой Китай не бросает Россию El Pais: Китай нацелен на укрепление связей с Россией 03 ноября 2022 в 04:02 Размер текста - 17 + Китай сотрудничает с РФ, потому что считает Запад главным врагом, считает Хелена Легард Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Китай планирует укрепить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ухудшение международной обстановки. Об этом пишет обозреватель Хелена Легард в статье для испанской газеты El Pais. «На самом деле Пекин молчаливо поддерживает Москву. Китай продолжает озвучивать российскую версию происходящего и оказывать дипломатическую поддержку Москве», — пишет Легард. По ее словам, Китай считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать на фоне ухудшения международной обстановки, объясняет автор статьи. Она отметила, что Китай нацелен на укрепление связей с Россией. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Об этом он заявил по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. Китай планирует укрепить дипломатические отношения с Россией, несмотря на ухудшение международной обстановки. Об этом пишет обозреватель Хелена Легард в статье для испанской газеты El Pais. «На самом деле Пекин молчаливо поддерживает Москву. Китай продолжает озвучивать российскую версию происходящего и оказывать дипломатическую поддержку Москве», — пишет Легард. По ее словам, Китай считает Запад главным противником, а Россию — партнером, с которым нужно сотрудничать на фоне ухудшения международной обстановки, объясняет автор статьи. Она отметила, что Китай нацелен на укрепление связей с Россией. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Об этом он заявил по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям