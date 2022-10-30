Си Цзиньпин: Россия и Китай становятся все ближе друг к другу 31 октября 2022 в 10:16 Размер текста - 17 + Российско-китайское партнерство сохраняет высокий уровень развития, заявил Си Цзиньпин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Об этом по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития», — цитирует Си Цзиньпина РИА Новости. Лидер Китая отметил, что дружба между двумя государствами фиксируется углублением сотрудничества во многих областях. Ранее в Китае восхитились анекдотом президента России Владимира Путина, касающегося энергетического кризиса в Европе. Среди прочего, МИД Китая высоко оценил позицию Путина по тайваньскому вопросу, которая заключается в том, что Тайвань — это неотъемлемая часть Китая, передает RT. Одна из китайских компаний запланировала поставлять в Россию электрокары, а также детали, которые печатаются на 3D-принтере, передает VSE42.RU. Крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Об этом по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития», — цитирует Си Цзиньпина РИА Новости. Лидер Китая отметил, что дружба между двумя государствами фиксируется углублением сотрудничества во многих областях. Ранее в Китае восхитились анекдотом президента России Владимира Путина, касающегося энергетического кризиса в Европе. Среди прочего, МИД Китая высоко оценил позицию Путина по тайваньскому вопросу, которая заключается в том, что Тайвань — это неотъемлемая часть Китая, передает RT. Одна из китайских компаний запланировала поставлять в Россию электрокары, а также детали, которые печатаются на 3D-принтере, передает VSE42.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям