30 октября 2022

Си Цзиньпин: Россия и Китай становятся все ближе друг к другу

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Российско-китайское партнерство сохраняет высокий уровень развития, заявил Си Цзиньпин Фото:

Крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Об этом по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития», — цитирует Си Цзиньпина РИА Новости. Лидер Китая отметил, что дружба между двумя государствами фиксируется углублением сотрудничества во многих областях.

Ранее в Китае восхитились анекдотом президента России Владимира Путина, касающегося энергетического кризиса в Европе. Среди прочего, МИД Китая высоко оценил позицию Путина по тайваньскому вопросу, которая заключается в том, что Тайвань — это неотъемлемая часть Китая, передает RT. Одна из китайских компаний запланировала поставлять в Россию электрокары, а также детали, которые печатаются на 3D-принтере, передает VSE42.RU.

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Крепкие дружеские отношения между Россией и Китаем активно развиваются. Об этом по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют высокий уровень развития», — цитирует Си Цзиньпина РИА Новости. Лидер Китая отметил, что дружба между двумя государствами фиксируется углублением сотрудничества во многих областях. Ранее в Китае восхитились анекдотом президента России Владимира Путина, касающегося энергетического кризиса в Европе. Среди прочего, МИД Китая высоко оценил позицию Путина по тайваньскому вопросу, которая заключается в том, что Тайвань — это неотъемлемая часть Китая, передает RT. Одна из китайских компаний запланировала поставлять в Россию электрокары, а также детали, которые печатаются на 3D-принтере, передает VSE42.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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