02 ноября 2022

В курганском военкомате показали, чем обеспечивают призывников. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в областном военкомате. Курган , сухпаек, армейский набор
В военкомате показали, что выдают курганским призывникам Фото:

В курганском военкомате рассказали, что входит в наборы, которые выдаются призывникам. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с брифинга.

«В комплекте есть носки, перчатки, две пары футболок, сухой паек, рассчитанный на то, сколько призывники пробудут в пути. Сухпаек рассчитан на сутки, в нем много калорий. Также есть арамейские несессеры со средствами личной гигиены, тапочки. Это обязательно», — говорит начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур. В том числе в несессеры входят мыло, полотенце для умывания, средства для бритья. В сухпайках есть галеты, одноразовые столовые приборы, рагу, чай и обеззараживающие воду таблетки.

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В курганском военкомате рассказали, что входит в наборы, которые выдаются призывникам. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с брифинга. «В комплекте есть носки, перчатки, две пары футболок, сухой паек, рассчитанный на то, сколько призывники пробудут в пути. Сухпаек рассчитан на сутки, в нем много калорий. Также есть арамейские несессеры со средствами личной гигиены, тапочки. Это обязательно», — говорит начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур. В том числе в несессеры входят мыло, полотенце для умывания, средства для бритья. В сухпайках есть галеты, одноразовые столовые приборы, рагу, чай и обеззараживающие воду таблетки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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