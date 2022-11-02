В курганском военкомате рассказали, что входит в наборы, которые выдаются призывникам. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с брифинга.
«В комплекте есть носки, перчатки, две пары футболок, сухой паек, рассчитанный на то, сколько призывники пробудут в пути. Сухпаек рассчитан на сутки, в нем много калорий. Также есть арамейские несессеры со средствами личной гигиены, тапочки. Это обязательно», — говорит начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур. В том числе в несессеры входят мыло, полотенце для умывания, средства для бритья. В сухпайках есть галеты, одноразовые столовые приборы, рагу, чай и обеззараживающие воду таблетки.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45