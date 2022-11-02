Мужчину последний раз видели на вокзале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пятый день идут поиски мужчины, который с 30 октября не выходил на связь с родственниками. О пропаже родственники мужчины сообщили в паблике «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Поселений раз тюменца видели на жд-вокзале.

«Фролов Владимир Михайлович, 1964 года рождения. Был одет в черную шапку, весеннюю куртку (коричневого цвета, спереди темно-синего цвета ромбиками), вельветовые джинсы темного цвета, черные зимние ботинки. Худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, носит усы», — сообщают родственники. В числе особых примет указывается шрам между бровями и две морфлотские татуировки на обоих предплечьях.

В последний раз мужчину видели на жд-вокзале, где он брал билет. После о местонахождении мужчины ничего не известно. Родственники просят сообщать информацию о пропавшем по телефону: 8-961-985-84-22, 8-923-007-58-09 или 02.

Ранее агентство писало о пропавшем мужчине, нуждающемся в медпомощи. Пенсионер пропал в Ярковсмой районе Тюменской области.