В Тюменской области второй день идут поиски пенсионера, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова Тюмень».
«Плеханов Николай Николаевич, 1951 год рождения. Село Караульнояр, Ярковский район. Вышел из дома 1 ноября 2022 года примерно в 14:30. На вид примерно 70 лет, рост около 165 сантиметров, карие глаза, седые волосы, среднее телосложение. Особые приметы: ходит медленно, при разговоре заикается», — рассказали в поисковом отряде.
Тюменец одет в серую куртку, черные брюки, сапоги цвета хаки, а на голове шапка-ушанка темного цвета. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефону волонтеров поискового отряда: 8(932)323-99-11 или по номеру полиции 8 (34531) 25-4-93.
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