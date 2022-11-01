01 ноября 2022
31 октября 2022

В Тюмени вторые сутки ищут нуждающегося в медпомощи мужчину. Фото

В Тюмени вторые сутки ищут нуждающегося в медпомощи мужчину. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, пенсионер, пешеход, рюкзак, пожилой мужчина, старик, театральная тумба, человек с палочкой
Мужчина вышел из дома 1 ноября (архивное фото) Фото:

В Тюменской области второй день идут поиски пенсионера, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова Тюмень».

«Плеханов Николай Николаевич, 1951 год рождения. Село Караульнояр, Ярковский район. Вышел из дома 1 ноября 2022 года примерно в 14:30. На вид примерно 70 лет, рост около 165 сантиметров, карие глаза, седые волосы, среднее телосложение. Особые приметы: ходит медленно, при разговоре заикается», — рассказали в поисковом отряде.

Тюменец одет в серую куртку, черные брюки, сапоги цвета хаки, а на голове шапка-ушанка темного цвета. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефону волонтеров поискового отряда: 8(932)323-99-11 или по номеру полиции 8 (34531) 25-4-93.

В Тюмени пропал мужчина, который нуждается в медицинской помощи
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В Тюменской области второй день идут поиски пенсионера, который нуждается в медицинской помощи. Об этом URA.RU рассказали в поисковом отряде «Белая Сова Тюмень». «Плеханов Николай Николаевич, 1951 год рождения. Село Караульнояр, Ярковский район. Вышел из дома 1 ноября 2022 года примерно в 14:30. На вид примерно 70 лет, рост около 165 сантиметров, карие глаза, седые волосы, среднее телосложение. Особые приметы: ходит медленно, при разговоре заикается», — рассказали в поисковом отряде. Тюменец одет в серую куртку, черные брюки, сапоги цвета хаки, а на голове шапка-ушанка темного цвета. Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефону волонтеров поискового отряда: 8(932)323-99-11 или по номеру полиции 8 (34531) 25-4-93.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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