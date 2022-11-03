На железных путях под Херсоном обнаружили взрывчатку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, железнодорожные пути, бетонная шпала
Взрывчатку заметили 1 ноября во время ремонтных работ на железнодорожных путях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На железной дороге в Херсонской области обнаружили взрывное устройство. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в экстренных службах региона.

«Взрывное устройство было обезврежено саперами Росгвардии. Проводятся оперативно розыскные мероприятия по установлению неизвестных лиц, причастных к подготовке теракта», — передают в экстренных службах. Взрывчатку заметили 1 ноября, во время ремонтных работ на путях, вблизи железнодорожной станции «Раденское» Алешкинского района.

Ранее корреспондент URA.RU также сообщал, что ночью 2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Об этом также рассказали в экстренных службах города.

На железной дороге в Херсонской области обнаружили взрывное устройство

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На железной дороге в Херсонской области обнаружили взрывное устройство. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в экстренных службах региона. «Взрывное устройство было обезврежено саперами Росгвардии. Проводятся оперативно розыскные мероприятия по установлению неизвестных лиц, причастных к подготовке теракта», — передают в экстренных службах. Взрывчатку заметили 1 ноября, во время ремонтных работ на путях, вблизи железнодорожной станции «Раденское» Алешкинского района. Ранее корреспондент URA.RU также сообщал, что ночью 2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Об этом также рассказали в экстренных службах города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...