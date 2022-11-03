Взрывчатку заметили 1 ноября во время ремонтных работ на железнодорожных путях
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На железной дороге в Херсонской области обнаружили взрывное устройство. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в экстренных службах региона.
«Взрывное устройство было обезврежено саперами Росгвардии. Проводятся оперативно розыскные мероприятия по установлению неизвестных лиц, причастных к подготовке теракта», — передают в экстренных службах. Взрывчатку заметили 1 ноября, во время ремонтных работ на путях, вблизи железнодорожной станции «Раденское» Алешкинского района.
Ранее корреспондент URA.RU также сообщал, что ночью 2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Об этом также рассказали в экстренных службах города.
На железной дороге в Херсонской области обнаружили взрывное устройство
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