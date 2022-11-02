ВСУ обстреляли жилые кварталы Херсона

02 ноября 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Херсон, выпустив 24 ракеты, пояснили в экстренных службах города Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью 2 ноября ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах города. «Было выпущено 24 ракеты из РСЗО HIMARS, из них 21 ракета сбита подразделениями ПВО. Три ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста», — передают в экстренных службах. Ранее корреспондент URA.RU также передавал, что в Херсоне злоумышленники подожгли восемь автомобилей местных жителей. Кроме того, был задержан полицейский, который передавал данные Службе безопасности Украины (СБУ). Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация Украины.

Ночью 2 ноября ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах города. «Было выпущено 24 ракеты из РСЗО HIMARS, из них 21 ракета сбита подразделениями ПВО. Три ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста», — передают в экстренных службах. Ранее корреспондент URA.RU также передавал, что в Херсоне злоумышленники подожгли восемь автомобилей местных жителей. Кроме того, был задержан полицейский, который передавал данные Службе безопасности Украины (СБУ). Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация Украины.