ВСУ обстреляли жилые кварталы Херсона

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Местные жители в подвале дома в Докучаевске Докучаевск ДНР, последствия, донецкая народная республика, артобстрел, разрушения, пробоина, обстрел, докучаевск, след от взрыва
ВСУ обстреляли Херсон, выпустив 24 ракеты, пояснили в экстренных службах города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью 2 ноября ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах города.

«Было выпущено 24 ракеты из РСЗО HIMARS, из них 21 ракета сбита подразделениями ПВО. Три ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста», — передают в экстренных службах.

Ранее корреспондент URA.RU также передавал, что в Херсоне злоумышленники подожгли восемь автомобилей местных жителей. Кроме того, был задержан полицейский, который передавал данные Службе безопасности Украины (СБУ).

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация Украины.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер. Подпишитесь на нашу эксклюзивную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 2 ноября ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах города. «Было выпущено 24 ракеты из РСЗО HIMARS, из них 21 ракета сбита подразделениями ПВО. Три ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста», — передают в экстренных службах. Ранее корреспондент URA.RU также передавал, что в Херсоне злоумышленники подожгли восемь автомобилей местных жителей. Кроме того, был задержан полицейский, который передавал данные Службе безопасности Украины (СБУ). Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...