ВСУ обстреляли жилые кварталы Херсона

ВСУ обстреляли Херсон, выпустив 24 ракеты, пояснили в экстренных службах города
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ночью 2 ноября ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в экстренных службах города.
«Было выпущено 24 ракеты из РСЗО HIMARS, из них 21 ракета сбита подразделениями ПВО. Три ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста», — передают в экстренных службах.
Ранее корреспондент URA.RU также передавал, что в Херсоне злоумышленники подожгли восемь автомобилей местных жителей. Кроме того, был задержан полицейский, который передавал данные Службе безопасности Украины (СБУ).
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация Украины.
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