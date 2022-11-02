Пермский штурмовик рассказал о настрое добровольцев перед отправкой в зону СВО

Пермский штурмовик: добровольцы знают куда едут

Александр Григоренко опытный боец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермский экс-депутат, штурмовик, участник спецоперации на Украине Александр Григоренко рассказал о боевом настрое добровольцев в казарме, перед отправлением на фронт. Подробности появились в telegram-канале «ПоZывной депутат».

«Никакой суеты или непонимания у мужиков не вижу. Все знают, куда едут. Многие едут уже по второму разу. Те, кто едет в первый спокойно интересуются как там? Провел небольшой ликбез», — написал Григоренко. По его словам, сейчас в казарме добровольцев в несколько раз больше, чем было весной. Из-за этого на отправку на линию фронта скапливаются очереди.

Кроме того, Григоренко сообщил, что он подал документы на получение статуса «Ветеран боевых действий». Получить удостоверение штурмовик планирует после окончания специальной военной операции.

Экс-депутат Григоренко уже участвовал в спецоперации на Украине. Он ездил туда добровольцем. Пермяк был среди тех, кто штурмовал Красный Лиман. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.