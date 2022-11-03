Екатеринбуржцы массово отказываются от магазинов в пользу онлайн-покупок

За минувшие девять месяцев 2022 года количество онлайн-заказов в крупнейших продуктовых ритейлерах Екатеринбурга на 10% превысило показатели всего 2021 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса «СберМаркет».
«Екатеринбуржцы стали чаще заказывать продукты онлайн: за первые 9 месяцев 2022 года общее количество совершенных заказов уже превысило показатель всего 2021 года на 10%. Одним из драйверов такого роста является популярность быстрой доставки среди жителей Екатеринбурга», — сообщили представители маркетплейса.
По данным «СберМаркета», чаще всего екатеринбуржцы заказывают онлайн с доставкой свежие фрукты, хлеб, сливочное масло, молоко и свежие овощи. Кроме того, в топ-5 самых популярных продуктов три позиции занимают товары местных производителей.
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За минувшие девять месяцев 2022 года количество онлайн-заказов в крупнейших продуктовых ритейлерах Екатеринбурга на 10% превысило показатели всего 2021 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе маркетплейса «СберМаркет». «Екатеринбуржцы стали чаще заказывать продукты онлайн: за первые 9 месяцев 2022 года общее количество совершенных заказов уже превысило показатель всего 2021 года на 10%. Одним из драйверов такого роста является популярность быстрой доставки среди жителей Екатеринбурга», — сообщили представители маркетплейса. По данным «СберМаркета», чаще всего екатеринбуржцы заказывают онлайн с доставкой свежие фрукты, хлеб, сливочное масло, молоко и свежие овощи. Кроме того, в топ-5 самых популярных продуктов три позиции занимают товары местных производителей.