02 ноября 2022

Курганские власти выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В правительстве Курганской области вышло постановление о единовременной выплате мобилизованным Фото:

Курганские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей от правительства области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«Правительством сегодня приняли решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области. Сумма выплаты составит 50 000 рублей на одного человека». — пишет Шумков. Средства начнут поступать на счета мобилизованных со следующей недели после уточнения списков в военкомате.

Ранее URA.RU писало, что в середине октября власти Курганской области обратились в правительство России с просьбой сделать одинаковые по стране выплаты мобилизованным. Шумков тогда подчеркивал, что разное обеспечение обижает людей и ставит их в неравное положение.

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Курганские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей от правительства области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «Правительством сегодня приняли решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области. Сумма выплаты составит 50 000 рублей на одного человека». — пишет Шумков. Средства начнут поступать на счета мобилизованных со следующей недели после уточнения списков в военкомате. Ранее URA.RU писало, что в середине октября власти Курганской области обратились в правительство России с просьбой сделать одинаковые по стране выплаты мобилизованным. Шумков тогда подчеркивал, что разное обеспечение обижает людей и ставит их в неравное положение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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