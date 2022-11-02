Курганские мобилизованные получат по 50 тысяч рублей от правительства области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.
«Правительством сегодня приняли решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области. Сумма выплаты составит 50 000 рублей на одного человека». — пишет Шумков. Средства начнут поступать на счета мобилизованных со следующей недели после уточнения списков в военкомате.
Ранее URA.RU писало, что в середине октября власти Курганской области обратились в правительство России с просьбой сделать одинаковые по стране выплаты мобилизованным. Шумков тогда подчеркивал, что разное обеспечение обижает людей и ставит их в неравное положение.
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