Губернатор Шумков доложил вице-премьеру Хуснуллину о выполнении федерального проекта

Вадим Шумков рассказал, как власти региона осваивают федеральный кредит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину о реализации инфраструктурных проектов в регионе. Шумков в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Информация опубликована на официальном сайте российского правительства. В 2021 году правительство России одобрило региону заявку на получение кредита в размере 1,6 млрд рублей.

«В рамках обратной связи с регионами выступили губернатор города Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Курганской области Вадим Шумков, первый замгубернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Они рассказали о реализации проектов, на которые были выделены инфраструктурные бюджетные кредиты и средства из Фонда ЖКХ», — говорится в опубликованной информации. Во время заседания Хуснуллин подчеркнул, что реализация этих проектов должна быть на постоянном личном контроле глав регионов.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году правительство России одобрило заявку Курганской области на получение инфраструктурного кредита. Регион получил 1,6 млрд рублей на стимулирование жилищного строительства и создание новых производств. Деньги пошли на технологическое присоединение к сетям электро- и водоснабжения, водоотведения, строительство дороги в 7 микрорайоне и улицы Федота Елисеева к 16 микрорайону Заозерного. Появление инфраструктурных кредитов анонсировал президент РФ Владимир Путин.