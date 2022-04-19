В Кургане распределили кредит, о котором говорил Путин

Правительство Курганской области распределило кредит, выделенный федеральным центром на развитие инфраструктурных проектов. Такую меру поддержки регионов, год назад анонсировал президент Владимир Путин. Курганская область получит 1,6 млрд рублей, сообщается в постановлении правительства региона.
«В этом году 600 млн из этой суммы будут потрачены в Кургане на технологическое присоединение к сетям электро- и водоснабжения, а также водоотведения, строительство дороги в 7 микрорайоне и улицы Федота Елисеева к 16 микрорайону Заозерного», — говорится в постановлении правительства области. Также средства пойдут на строительство дороги по улице Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством водоотвода в реку Черная. На эти же объекты в следующем году потратят более 1 млрд рублей.
Правительство Курганской области распределило кредит, выделенный федеральным центром на развитие инфраструктурных проектов. Такую меру поддержки регионов, год назад анонсировал президент Владимир Путин. Курганская область получит 1,6 млрд рублей, сообщается в постановлении правительства региона. «В этом году 600 млн из этой суммы будут потрачены в Кургане на технологическое присоединение к сетям электро- и водоснабжения, а также водоотведения, строительство дороги в 7 микрорайоне и улицы Федота Елисеева к 16 микрорайону Заозерного», — говорится в постановлении правительства области. Также средства пойдут на строительство дороги по улице Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством водоотвода в реку Черная. На эти же объекты в следующем году потратят более 1 млрд рублей. Как ранее писало URA.RU, курганские власти заявляли, что планируют получить инфраструктурный кредит. Выдачу регионам инфраструктурных кредитов Путин анонсировал в апреле прошлого года во время послания Федеральному Собранию. Срок погашения таких займов составит 15 лет, а ставка — не более 3% годовых.