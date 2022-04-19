В Кургане распределили кредит, о котором говорил Путин

20 апреля 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Федеральные средства пойдут на строительство дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Курганской области распределило кредит, выделенный федеральным центром на развитие инфраструктурных проектов. Такую меру поддержки регионов, год назад анонсировал президент Владимир Путин. Курганская область получит 1,6 млрд рублей, сообщается в постановлении правительства региона. «В этом году 600 млн из этой суммы будут потрачены в Кургане на технологическое присоединение к сетям электро- и водоснабжения, а также водоотведения, строительство дороги в 7 микрорайоне и улицы Федота Елисеева к 16 микрорайону Заозерного», — говорится в постановлении правительства области. Также средства пойдут на строительство дороги по улице Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством водоотвода в реку Черная. На эти же объекты в следующем году потратят более 1 млрд рублей. Как ранее писало URA.RU, курганские власти заявляли, что планируют получить инфраструктурный кредит. Выдачу регионам инфраструктурных кредитов Путин анонсировал в апреле прошлого года во время послания Федеральному Собранию. Срок погашения таких займов составит 15 лет, а ставка — не более 3% годовых. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Правительство Курганской области распределило кредит, выделенный федеральным центром на развитие инфраструктурных проектов. Такую меру поддержки регионов, год назад анонсировал президент Владимир Путин. Курганская область получит 1,6 млрд рублей, сообщается в постановлении правительства региона. «В этом году 600 млн из этой суммы будут потрачены в Кургане на технологическое присоединение к сетям электро- и водоснабжения, а также водоотведения, строительство дороги в 7 микрорайоне и улицы Федота Елисеева к 16 микрорайону Заозерного», — говорится в постановлении правительства области. Также средства пойдут на строительство дороги по улице Фарафонова (от ул. Мальцева до 7 микрорайона) с устройством водоотвода в реку Черная. На эти же объекты в следующем году потратят более 1 млрд рублей. Как ранее писало URA.RU, курганские власти заявляли, что планируют получить инфраструктурный кредит. Выдачу регионам инфраструктурных кредитов Путин анонсировал в апреле прошлого года во время послания Федеральному Собранию. Срок погашения таких займов составит 15 лет, а ставка — не более 3% годовых.