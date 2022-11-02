02 ноября 2022

Заведующему хозяйством тюменского избиркома предложили зарплату ниже, чем у уборщиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Челябинской городской думы второго созыва, где выбрали председателя, его заместителей и руководителей комиссий. Челябинск, стулья, столы, зал заседаний гордумы челябинска
Избиркому нужен работник, который будет отвечать за инвентарь и готовить помещения к совещаниям Фото:

Избирательная комиссия Тюменской области ищет в штат завхоза, которому предлагают зарплату в 25 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте органа. При этом в Тюмени более высокий доход предлагают уборщицам.

«Открыта вакансия по должности главного инженера, заработная плата — 25 тысяч рублей. Обязанности: учет материальных ценностей, оформление заявок на закупки, прием товара, обеспечение структурных подразделений мебелью, хозинвентарем, наблюдение за их сохранностью», — говорится в тексте вакансии на сайте областного избиркома.

Сотрудник также будет должен организовывать хозобслуживание совещаний, следить за исправностью пожарного оборудования и проводить инвентаризацию. Работать предстоит пять дней в неделю.

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Тюмени зарплату в более чем 25 тысяч рублей предлагают уборщикам. К примеру, наводя порядок в офисах можно получать от 30 000 рублей в месяц. При этом таким работникам доступен гибкий график и переплаты за труд сверх нормы.

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Избирательная комиссия Тюменской области ищет в штат завхоза, которому предлагают зарплату в 25 тысяч рублей. Вакансия размещена на сайте органа. При этом в Тюмени более высокий доход предлагают уборщицам. «Открыта вакансия по должности главного инженера, заработная плата — 25 тысяч рублей. Обязанности: учет материальных ценностей, оформление заявок на закупки, прием товара, обеспечение структурных подразделений мебелью, хозинвентарем, наблюдение за их сохранностью», — говорится в тексте вакансии на сайте областного избиркома. Сотрудник также будет должен организовывать хозобслуживание совещаний, следить за исправностью пожарного оборудования и проводить инвентаризацию. Работать предстоит пять дней в неделю. По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Тюмени зарплату в более чем 25 тысяч рублей предлагают уборщикам. К примеру, наводя порядок в офисах можно получать от 30 000 рублей в месяц. При этом таким работникам доступен гибкий график и переплаты за труд сверх нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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